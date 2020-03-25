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بدء تعقيم وتطهير مناطق آثار وجه بحري والدلتا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 03:36 م
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بوابة الفجر
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بدأت وزارة السياحة و الآثار في إجراءات تعقيم وتطهير المتاحف والمواقع الآثرية في شمال سيناء والدلتا ووجه بحري، واستكمال الأعمال في باقي المواقع بصعيد مصر والقاهرة الكبري، في إطار سياسة الدولة للحماية والوقاية من تداعيات فيروس كورونا.

وقال الدكتور أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية، إن أعمال التعقيم والتطهير شملت جميع المناطق الآثرية والمقار الإدارية، منها: المخزن المتحفي بشمال سيناء، ومنطقة آثار مطروح، و المواقع الآثرية في محافظات المنوفية، وتل بسطا، وصان الحجر بالشرقية، ومنطقة آثار هرم هواره بالفيوم. 

كما استمرت أعمال التعقيم في باقي المناطق والمتاحف الآثرية في محافظة الإسكندرية، منها: منطقة كوم الناضورة الآثرية، ومتحف المجوهرات الملكية، والمتحف البحري، ومتحف الإسكندرية القومي، ومتحف رشيد الوطني والمقر الإداري للآثار الغارقة، ومنطقة أثار كوم الناضورة.

وفي محافظة المنيا شملت الأعمال منطقة آثار زاوية سلطان، ومقابر فريزر، ومركز زوار تل العمارنة، والمخزن المتحفي بالبهنسا. 

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي الثلاثاء، حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من 7 مساءً وحتى 6 صباحًا، اعتبارًا من صباح اليوم الأربعاء ولمدة أسبوعين، مع إيقاف كافة وسائل النقل العام والخاص، في نفس الفترة، في ظل الإجراءات الشاملة التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال "مدبولي"، في مؤتمر صحفي، أن عدم التزام المواطنين أدى لارتفاع نسب الإصابة بالفيروس، مؤكدا أن هناك قرارات أكثر شدة سيتم اتخاذها إذا تدهور الأمر.

كما أعلن رئيس الوزراء غلق المحال التجارية والحرفية كافة، من 5 مساءً وحتى 6 صباحًا، مع الغلق التام يومي الجمعة والسبت، ولا يسري القرار على محال البقالة أو الصيدليات والمخابز أو "السوبر ماركت" خارج المراكز التجارية.

وأعلنت الحكومة تعليق جميع الخدمات في الشهر العقاري والمرور لمدة أسبوعين مع استثناء مكاتب الصحة.

وأعلن رئيس الوزراء، تطبيق العقوبات الواردة بقانون الطوارئ على كل من يخالف تعليمات حظر حركة المواطنين، وغلق المحال من 5 مساءً وحتى 6 صباحًا مع الغلق التام يومي الجمعة والسبت، موضحا أن العقوبات تبدأ من الغرامة من 4 آلاف جنيهًا وتصل للحبس.

الكلمات المفتاحية

منطقة آثار السلطان فيروس كورونا حظر حركة المواطنين تعليق جميع الخدمات تداعيات فيروس كورونا

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