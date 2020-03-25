الجامعة التونسية لكرة القدم تعيل 700 عائلة لمجابهة تفشي فيروس كورونا

شرعت الجامعة التونسية لكرة القدم، منذ يوم أمس الثلاثاء 24 مارس 2020، في عملية توزيع المساعدات على 700عائلة تونسية، في اطار دعم حملة المد التضامني ومعاضدة مجهودات الدولة، لمجابهة تفشي فيروس كورونا المستجد.





وكانت الجامعة التونسية لكرة القدم قد أعلنت على صفحتها الرسمية على موقع فايسبوك، ان عملية توزيع المساعدات تمت بالتنسيق مع وزير شؤون الشباب والرياضة وولاة اريانة وتونس وبن عروس، على ان يتواصل توزيع المساعدات على مدار يومين.





وتابع ذات المصدر، أن كل مساعدة تحمل اسم العائلة المعنية، حيث تم التنسيق في نقل هذه المساعدات العينية مع كل الجهات الرسمية الراجعة اليها بالنظر.