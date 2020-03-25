Advertisements
Advertisements
Advertisements

دول عربية لم تسجل أي إصابات بفيروس كورونا حتى الآن

الأربعاء 25/مارس/2020 - 03:09 م
Advertisements
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements

كتبت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، تغريدة عبر حسابها على موقع تويتر، أكدت فيها أنها لم تتلقى أي بلاغ عن اكتشاف حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في اليمن.

 

وقالت المنظمة، ‏"حتى اللحظة لم يتم الإبلاغ عن أية حالات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في اليمن"، مضيفة أنها "بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة والسكان تدعم تجهيز مركز حجر صحي في عدن لضمان الاستعداد والاستجابة في حال تأكيد ظهور حالات".

 

وكان فيروس كورونا، قد انتشر بشكل كبير خلال الأيام والأسابيع الماضية، وتجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في العالم حتى الآن حاجز الـ3 آلاف شخص، فيما اقترب عدد المصابين من 300 ألف مصاب.

 

 واتخذت العديد من دول العالم، إجراءات وقائية واحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مثل حظر التجوال، ومنع التجمعات وإيقاف حركة السفر بين الدول، وغيرها من الإجراءات الوقائية لمنع انتشار هذا الفيروس.

 

وانتقل فيروس كورونا إلى العديد من الدول؛ وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

 

فيروسات كورونا هي زمرة واسعة من الفيروسات تشمل فيروسات يمكن أن تتسبب في مجموعة من الاعتلالات في البشر، تتراوح ما بين نزلة البرد العادية وبين المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة. كما أن الفيروسات من هذه الزمرة تتسبب في عدد من الأمراض الحيوانية.

 

ينتشر الفيروس بين الناس عادةً من خلال السعال والعطس أو ملامسة شخص لشخص مصاب أو لمس سطح مصاب ثم الفم أو الأنف أو العينين. للحماية من العدوى، توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) باتباع ممارسات النظافة الشخصية الأساسية، مثل غسل اليدين بشكل متكرر، وشرب السوائل بكثرة، وتغطية الأنف والفم بمنديل أو بكوعك عند السعال، والبقاء في المنزل إذا كنت تشعر بالمرض.

الكلمات المفتاحية

منظمة الصحة العالمية لم تسجل اصابات كورونا فيروس كورونا دولة عربية اليمن

أخبار تهمك

رمضان صبحي يصدم الأهلي ويكشف عن وجهته المقبلة

منذ حوالي 6 ساعات

حسام عاشور يستقر على اللعب لهذا النادي

منذ ساعتين و 35 دقيقة

تعليق ناري من أحمد موسى على المسيرات ضد كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

وزير التعليم العالي: ربما نضطر لتأجيل العام الدراسي

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يفاجئ جماهيره بصفقة نجم بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

رئيس الأهلي يصدم حسام عاشور

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. عالم مصري يكشف مدى خطورة فيروس هانتا الجديد على المصريين

منذ حوالي 21 ساعة

أسرة معتز مطر ترفع دعوة لإسقاط جنسيته: لا يستحق أن يكون مصريًا

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يخطط لخطف صفقة الموسم من الزمالك

منذ ساعة الا ربع

مطالب تعجيزية في الأهلي لرحيل مهاجمه

منذ حوالي 4 ساعات

ترامب يصدم العالم بتصريح مثير عن فيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

بعد كورونا.. فيروس جديد يضرب الصين ويبدأ في حصد الأرواح

منذ يوم

بعد نجاحه في الصين.. تعرف على تفاصيل أول لقاح مكتشف لعلاج كورونا

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. "الصحة" تصدم المواطنين بشأن عمل المستشفيات الخاصة أثناء الحظر

منذ أقل من ساعة

عاجل.. وزيرة الصحة تعلن ارتفاع عدد المصابين بـ"كورونا"

منذ ساعة

يبدأ اليوم.. تفاصيل قرار رئيس الوزراء الخاص بفرض "حظر التجول"

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

الفلبين تسجل 82 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

"كورونا" ينتشر في 20 ولاية بالجزائر

إسبانيا تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 33089

ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في جنوب أفريقيا إلى 402

المغرب يعلن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 134 حالة

إيطاليا تعلن انخفاض عدد الإصابات الجديدة بكورونا إلى النصف

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:56 م

عاجل.. وزيرة الصحة تعلن ارتفاع عدد المصابين بـ"كورونا"

عاجل.. "الصحة" تصدم المواطنين بشأن عمل المستشفيات الخاصة أثناء الحظر

03:10 م

حسام عاشور يستقر على اللعب لهذا النادي

01:24 م

رمضان صبحي يصدم الأهلي ويكشف عن وجهته المقبلة

10:12 ص

الأهلي يخطط لخطف صفقة الموسم من الزمالك

03:12 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status