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مسلسل قوت القلوب الحلقه 4 بالتفاصيل والاحداث ومواعيد عرضها

الأربعاء 25/مارس/2020 - 02:51 م
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مسلسل قوت القلوب الحلقه 4
مسلسل قوت القلوب الحلقه 4
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مسلسل قوت القلوب الحلقه 4 بالتفاصيل والاحداث ومواعيد عرضها

مسلسل قوت القلوب الحلقه 4 | شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل قوت القلوب الذي تؤدي دور البطولة فيه الفنانة ماجدة زكي، العديد من الأحداث المثيرة والمشاكل التي أحاطت بها وبعائلتها في إطار العمل الدرامي.

ونقدم لكم اليوم أحداث مسلسل قوت القلوب الحلقه 4، وجميع تفاصيل ومواعيد عرض المسلسل وأبطاله والقناة الناقلة له.

مسلسل قوت القلوب الحلقه 4 
وخلال تجول قوت في المستشفى ليلا دخلت إحدى الغرف فوجدت شخصًا غريبًا أمام أحد أسرة المرضى لتسأله عن هويته وما الذي يفعله في هذا الوقت المتأخر، فأشهر سلاحًا في وجهها.

وحاولت قوت التعامل مع المجرم الذي كان يحاول قتل أحد المرضى وكسرت وعاء زجاجي على رأسه وهرب مسرعا، وتم اكتشاف أن الشخص المستهدف كان جابر طاحون.

وعاتب مدير المستشفى الطبيب حسن ابن قوت وأبلغه بأن والدته ستكون المتهم الأول في القضية بعد تأزم الوضع الصحي لجابر طاحون.

وحاول مدير المستشفى توجيه حسن لإقناع والدته بالشهادة بأنها اصطدمت بأجهزة المريض بالخطأ ورفض الأخير بشدة.

ووصلت قوات الأمن إلى المستشفى للتحقيق وبشؤال الطبيب صديق حسن أنكر أن يكون مجرم اقتحم الجناح الخاص بجابر طاحون وادعى أن قوت هي من تسببت بالحادث.

مواعيد عرض مسلسل قوت القلوب والقنوات الناقلة
وسيُعرض مسلسل قوت القلوب يوميًا في تمام الساعة 9 مساًء، على شاشة قناة الحياة الفضائية، والتي نعرض التردد الخاص بها في السطور التالية.

تردد قناة الحياة الناقلة لمسلسل قوت القلوب

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12206.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي (V).

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

مسلسل قوت القلوب الحلقه 4 بالتفاصيل والاحداث ومواعيد عرضها

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