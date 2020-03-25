Advertisements
Advertisements
Advertisements

قصر باكنجهام: الملكة إليزابيث بصحة جيدة

الأربعاء 25/مارس/2020 - 02:33 م
Advertisements
بوابة الفجر
هديل هاشم
Advertisements
ذكرت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية أن قصر باكنجهام أعلن اليوم الأربعاء أن ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، ما زالت بصحة جيدة.

يأتي ذلك بعد أن أعلن القصر الملكي البريطاني، اليوم الأربعاء، عن إصابة ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

وذكر القصر الملكي البريطاني أن ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز خضع لكشف إصابته بفيروس "كورونا" المستجد والتي كانت نتيجتها إيجابية.


وكانت المملكة المتحدة قد شهدت، أمس، أكبر ارتفاع يومي لها في وفيات المصابين بفيروس "كورونا"، حيث توفي 87 حالة؛ من ضمنها 21 في المستشفى نفسه.

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن هذا الارتفاع يمثل زيادة بنسبة 26% تقريبًا خلال 24 ساعة؛ ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في المملكة المتحدة من 335 إلى 422 شخصًا.

وكانت وزاة الصحة البريطانية، سجلت في وقت سابق 422 حالة وفاة وأكثر من 8 ألاف إصابة بفيروس كورونا.



وقد وصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس الاثنين، فيروس كورونا المستجد بـ"أكبر خطر" يواجه بلاده منذ عقود، معلنا وضع البلاد في حالة إغلاق عام لمدة 3 أسابيع كإجراء احترازي ضد تفشي فيروس "كوفيد -19".



بالتزامن مع تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا القاتل في العالم، أطلقت منظمة الصحة العالمية، تحذيرات جديدة للمواطنين، في إطار مكافحة الفيروسات، والبعد عن التجمعات والبقاء بالمنزل، مع توضيح الفرق بين الحجر الصحي والعزل.

وحثت منظمة الصحة العالمية، المواطنين على الالتزام بالتعليمات لمكافحة فيروس كورونا القاتل، حيث ناشدتهم بالبعد عن التجمعات والبقاء بالمنازل، وعدم الخروج إلا لضرورة ملحة منعا للإصابة بعدوي كورونا التي تؤثر مباشرة على الصحة العامة، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال والحوامل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا تفشي الفيروس القصر البريطاني

أخبار تهمك

أسرة معتز مطر ترفع دعوة لإسقاط جنسيته: لا يستحق أن يكون مصريًا

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يفاجئ جماهيره بصفقة نجم بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

تعليق ناري من أحمد موسى على المسيرات ضد كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

رئيس الأهلي يصدم حسام عاشور

منذ حوالي 17 ساعة

يبدأ اليوم.. تفاصيل قرار رئيس الوزراء الخاص بفرض "حظر التجول"

منذ أقل من ساعة

ترامب يصدم العالم بتصريح مثير عن فيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

مطالب تعجيزية في الأهلي لرحيل مهاجمه

منذ ساعتين و 42 دقيقة

بعد نجاحه في الصين.. تعرف على تفاصيل أول لقاح مكتشف لعلاج كورونا

منذ ساعة و نصف

الزمالك يحسم مصير بن شرقي

منذ نصف ساعة

وزير التعليم العالي: ربما نضطر لتأجيل العام الدراسي

منذ حوالي 8 ساعات

بعد كورونا.. فيروس جديد يضرب الصين ويبدأ في حصد الأرواح

منذ حوالي 23 ساعة

رمضان صبحي يصدم الأهلي ويكشف عن وجهته المقبلة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. عالم مصري يكشف مدى خطورة فيروس هانتا الجديد على المصريين

منذ حوالي 20 ساعة

جريزمان يعلق على أنباء رحيله عن برشلونة

منذ أقل من ساعتين

حسام عاشور يستقر على اللعب لهذا النادي

منذ أقل من ساعتين

"حظر تجول وعقوبات".. 10 إجراءات احترازية من الحكومة لمواجهة كورونا

منذ 36 دقيقة

موضوعات متعلقة

تحذيرات الصحة العالمية الجديدة للمواطنين بشأن كورونا

إسبانيا تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 33089

المغرب يعلن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 134 حالة

الصين تعلن موعد رفع القيود عن مدينة ووهان

الكويت تعلن شفاء 9 مواطنين من فيروس كورونا

عمان تعلق جميع رحلات الطيران الداخلية والخارجية باستثناء نقل البضائع

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
01:24 م

حسام عاشور يستقر على اللعب لهذا النادي

رمضان صبحي يصدم الأهلي ويكشف عن وجهته المقبلة

10:12 ص

يبدأ اليوم.. تفاصيل قرار رئيس الوزراء الخاص بفرض "حظر التجول"

02:15 م

بعد نجاحه في الصين.. تعرف على تفاصيل أول لقاح مكتشف لعلاج كورونا

01:37 م

ترامب يصدم العالم بتصريح مثير عن فيروس كورونا

08:40 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status