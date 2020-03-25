قصر باكنجهام: الملكة إليزابيث بصحة جيدة

ذكرت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية أن قصر باكنجهام أعلن اليوم الأربعاء أن ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، ما زالت بصحة جيدة.



يأتي ذلك بعد أن أعلن القصر الملكي البريطاني، اليوم الأربعاء، عن إصابة ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).



وذكر القصر الملكي البريطاني أن ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز خضع لكشف إصابته بفيروس "كورونا" المستجد والتي كانت نتيجتها إيجابية.





وكانت المملكة المتحدة قد شهدت، أمس، أكبر ارتفاع يومي لها في وفيات المصابين بفيروس "كورونا"، حيث توفي 87 حالة؛ من ضمنها 21 في المستشفى نفسه.



وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن هذا الارتفاع يمثل زيادة بنسبة 26% تقريبًا خلال 24 ساعة؛ ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في المملكة المتحدة من 335 إلى 422 شخصًا.



وكانت وزاة الصحة البريطانية، سجلت في وقت سابق 422 حالة وفاة وأكثر من 8 ألاف إصابة بفيروس كورونا.







وقد وصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس الاثنين، فيروس كورونا المستجد بـ"أكبر خطر" يواجه بلاده منذ عقود، معلنا وضع البلاد في حالة إغلاق عام لمدة 3 أسابيع كإجراء احترازي ضد تفشي فيروس "كوفيد -19".







بالتزامن مع تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا القاتل في العالم، أطلقت منظمة الصحة العالمية، تحذيرات جديدة للمواطنين، في إطار مكافحة الفيروسات، والبعد عن التجمعات والبقاء بالمنزل، مع توضيح الفرق بين الحجر الصحي والعزل.



وحثت منظمة الصحة العالمية، المواطنين على الالتزام بالتعليمات لمكافحة فيروس كورونا القاتل، حيث ناشدتهم بالبعد عن التجمعات والبقاء بالمنازل، وعدم الخروج إلا لضرورة ملحة منعا للإصابة بعدوي كورونا التي تؤثر مباشرة على الصحة العامة، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال والحوامل.

