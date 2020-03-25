Advertisements
Advertisements
Advertisements

خادم الحرمين يمنح وزارة الصحة صلاحيات إضافية خلال منع التجول

الأربعاء 25/مارس/2020 - 02:18 م
Advertisements
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
الفجر السعودي
Advertisements
منح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، الجهات المعنية صلاحية زيادة ساعات منع التجول، أو منع التجول طوال اليوم بالمدن والمحافظات والمناطق، بناءً على مقترح وزارة الصحة؛ وذلك ابتداءً من يوم الخميس 281441هـ الموافق 2632020م.

ونص القرار على أنه "للجهة المعنية، بناءً على ما تقترحه وزارة الصحة، زيادة ساعات منع التجول، أو منع التجول طوال اليوم في تلك المدن أو غيرها من المدن والمحافظات والمناطق".

ووافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، اليوم الأربعاء، على اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وكان ضمن تلك الإجراءات:

أولًا: يمنع على سكان مناطق المملكة الثلاث عشرة الخروج منها أو الانتقال لمنطقة أخرى.

ثانيًا: يمنع الدخول والخروج من المدن التالية ( الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة ) وفق الحدود التي تضعها الجهة المعنية.

ثالثًا: يعمل بذلك ابتداءً من الساعة ( الثالثة ) عصرًا من يوم الخميس الموافق 26 3 2020م وحتى انتهاء مدة المنع من التجول المحددة بالأمر الملكي في 27 7 1441هـ.

رابعًا: لا يشمل منع التنقل الفئات التي سبق استثناؤها من #منع_التجول، مع مراعاة أن يكون الاستثناء في أضيق نطاق ووفق الإجراءات والضوابط التي تضعها الجهة المعنية.

خامسًا: يتم تقديم وقت بدء منع التجول إلى الساعة الثالثة عصرًا في المدن التالية: ( الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة )، وللجهة المعنية بناءً على ما تقترحه وزارة الصحة زيادة ساعات منع التجول..

أو منع التجول طوال اليوم في تلك المدن أو غيرها من المدن والمحافظات والمناطق، ويبدأ العمل بما ورد في هذا البند من يوم الخميس 2 8 1441هـ الموافق 26 3 2020م.

وانتشر فيروس كورونا بشكل كبير خلال الأيام والأسابيع الماضية، وتجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في العالم حتى الآن حاجز الـ3 آلاف شخص، فيما اقترب عدد المصابين من 300 ألف مصاب.

Advertisements

أخبار تهمك

حسام عاشور يستقر على اللعب لهذا النادي

منذ ساعة

عاجل.. بشرى سارة للمصريين العاملين في الكويت والسعودية

منذ حوالي 3 ساعات

بعد نجاحه في الصين.. تعرف على تفاصيل أول لقاح مكتشف لعلاج كورونا

منذ أقل من ساعة

رمضان صبحي يصدم الأهلي ويكشف عن وجهته المقبلة

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس الأهلي يصدم حسام عاشور

منذ حوالي 16 ساعة

أسرة معتز مطر ترفع دعوة لإسقاط جنسيته: لا يستحق أن يكون مصريًا

منذ حوالي 6 ساعات

بعد كورونا.. فيروس جديد يضرب الصين ويبدأ في حصد الأرواح

منذ حوالي 22 ساعة

مطالب تعجيزية في الأهلي لرحيل مهاجمه

منذ ساعتين

تعليق ناري من أحمد موسى على المسيرات ضد كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

جريزمان يعلق على أنباء رحيله عن برشلونة

منذ ساعة

طارق العشري يصدم الأهلي والزمالك

منذ ساعتين و 28 دقيقة

الأهلي يفاجئ جماهيره بصفقة نجم بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

وزير التعليم العالي: ربما نضطر لتأجيل العام الدراسي

منذ حوالي 8 ساعات

بفضل توقف الدوري الإنجليزي ليفربول يقترب من إنجاز تاريخي جديد

منذ ساعة و نصف

عاجل.. عالم مصري يكشف مدى خطورة فيروس هانتا الجديد على المصريين

منذ حوالي 19 ساعة

ترامب يصدم العالم بتصريح مثير عن فيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
01:24 م

حسام عاشور يستقر على اللعب لهذا النادي

رمضان صبحي يصدم الأهلي ويكشف عن وجهته المقبلة

10:12 ص

بعد نجاحه في الصين.. تعرف على تفاصيل أول لقاح مكتشف لعلاج كورونا

01:37 م

ترامب يصدم العالم بتصريح مثير عن فيروس كورونا

08:40 ص

وزير التعليم العالي: ربما نضطر لتأجيل العام الدراسي

06:46 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status