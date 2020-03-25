التعليم: لا تغير في امتحانات الصف الثالث الثانوي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها لم تصدر أي قرار خاص بالصف الثالث الثانوي حتى الآن، مشيرة أن مواعيد ا متحانات الصف الثالث الثانوي في مواعيدها المقررة التي أعلنت عنها الوزارة من قبل، والمقرر عقدها في يونيو المقبل.





وناشدت الوزارة، أولياء الأمور بعدم الإنسياق وراء الشائعات، مؤكدة أن المصدر الوحيد للمعلومات الصحيحة هي البيانات الرسمية التي تصدر عن وزارة التربية والتعليم.





ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الطلاب بالعمل على حل أسئلة النماذج الإسترشادية التي وفرتها الوزارة لطلاب الصف الثالث الثانوي على موقعها الرسمي على الإنترنت.



كانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 النهائي بعد التعديل.



وتنشر "الفجر" الجدول امتحانات الثانوية العامة يوم الأحد 7 يونيو:

اللغة العربية (شعبة عامة) التربية الدينية (شعبة عامة).

امتحانات الثانوية العامة يوم الثلاثاء 9 يونيو الاقتصاد والإحصاء



امتحانات الثانوية العامة يوم الخميس 11 يونيو

اللغة الأجنبية الأولى (شعبة عامة)





امتحانات الثانوية العامة يوم الأحد 14 يونيو

الرياضيات التطبيقية -الديناميكا- (الشعبة العلمية رياضيات)

امتحانات الثانوية العامة يوم الثلاثاء 16 يونيو الأحياء (الشعبة العلمية علوم) الرياضيات التطبيقية -الاستاتيكا- (الشعبة العلمية رياضيات) الفلسفة والمنطق (الشعبة الأدبية)



امتحانات الثانوية العامة يوم الأحد 21 يونيو الفيزياء (الشعبة العلمية) التاريخ (الشعبة الأدبية)



امتحانات الثانوية العامة يوم الخميس 25 يونيو الكيمياء (الشعبة العلمية) الجغرافيا (الشعبة الأدبية)



امتحانات الثانوية العامة يوم الأحد 28 يونيو اللغة الأجنبية الثانية (الشعبة العامة) مادة التربية الوطنية



امتحانات الثانوية العامة يوم الخميس 2 يوليو الجيولوجيا والعلوم البيئية (الشعبة العلمية علوم) الرياضيات البحتة –التفاضل والتكامل- (الشعبة العلمية رياضيات) علم النفس والاجتماع (الشعبة الأدبية)



امتحانات الثانوية العامة يوم الأحد 5 يوليو الرياضيات البحتة –جبر وهندسة فراغية- (الشعبة العلمية رياضيات) إلغاء امتحانات بعض الصفوف الدراسية



كان وزير التربية والتعليم قد قرر في وقت سابق إلغاء امتحانات الطلاب من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الإعدادي، وتكليفهم بعمل بحث أو مشروع يتم تسليمه عن كل مادة، كما قرر أن تكون امتحانات طلاب الصف الأول الثانوي والصف الثاني الثانوي من المنزل.