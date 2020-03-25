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لبنان يسجل 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 01:27 م
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
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سجلت السلطات الصحية اللبنانية، اليوم الأربعاء، 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وأصيبت الوزيرة اللبنانية السابقة مي شدياق، مساء يوم الاثنين الماضي، بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

 

وقالت شدياق، في بيان: "بعد عودتي من العاصمة الفرنسية باريس الأسبوع الماضي، ظهرت لدي بعض العوارض المشابهة لعوارض الإصابة بفيروس كورونا مما استدعى الزامي فوراً بالحجر المنزلي"، موضحة أن "أجريت نهار السبت فحوصات طبية؛ للتأكد من سبب العوارض، وبعد ظهور نتائج التحاليل منذ قليل، طلب مني التوجه إلى المستشفى للعلاج بعد تأكيد إصابتي بالفيروس".

 

وأضافت شدياق: "أشير إلى أن حالتي ليست حرجة وسأنضم قريباً إن شاء الله الى لائحة المتعافين من فيروس كورونا".

 

وكان وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، قد حذر في وقت سابق، من أن أعداد المصابين بفيروس كورونا ارتفعت "بشكل مخيف"، بسبب عدم الالتزام بالحجر المنزلي من قبل المواطنين، مؤكداً على أنه سيتم اتخاذ "الإجراءات" ضد أي مخالفة للتعليمات، مشدداً على أن كل مخالفة تشكل تهديدا على السلامة العامة "ستقمع".

 

وطالب "فهمي" البلديات في لبنان بتوفير مكان ملائم لحجر المصابين الذين لا يحتاجون لرعاية صحية، والمساعدة بمهام التوعية، مناشدًا بأنه "يجب حماية أهلكم وحماية أنفسكم، فالوضع مخيف وعلينا الاستعداد للأسوأ مع المحافظة على الإيمان بأننا سنتجاوز الأزمة في حال التصرف الصحيح".

 

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الكلمات المفتاحية

لبنان فيروس كورونا 29 اصابة جديدة

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