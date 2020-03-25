التموين: لدينا مخزون استراتيجي من السلع يكفي لأكثر من 5 أشهر

قال اللواء عبد النعيم حامد، وكيل أول وزارة التموين، إن زيادة أسعار بعض السلع في الأسواق سببه وجود بعض التجار الجشعين الذين يستغلوا زيادة الطلب على سلعة معينة في الأزمات ويرفعون سعرها.





وأضاف "حامد"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "أمن وامان"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأربعاء، أن جشع التجار يكون إما برفع سعر السلع المعنية في الأزمات مثلما ارتفعت أسعار المطهرات في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد نتيجة زيادة الطلب عليها، أو حبس السلع عن التداول لفرض السعر الخاص به لحاجة السوق إليها، ومن يتم ضبطه يتم محاسبته بالقانون.





وتابع وكيل أول وزارة التموين، بالاتصال على الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588 للإبلاغ عن أن تاجر جشع يقوم بحبس السلع أو رفع أسعارها، منوهًا ان هناك تعليمات من الوزارة بإنشاء غرفة عمليات لمتابعة الأزمة على مدار الساعة، مشددًا على أن هناك مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية يكفي لأكثر من 5 أشهر قادمة.





وأصدر وزير التموين والتجارة الداخلية قرارًا جديدًا، لتأمين احتياجات البلاد من القمح والدقيق بعد قرار فرض حظر التجوال.





أوضح القرار، أنه سيتم صرف حصة 5 أيام من الأقماح المستوردة لتعزيز أرصدة المطاحن التموينية للقطاعين “العام، الخاص” طبقًا لمتوسط المطحون المقرر من لجنة برامج القمح للمطاحن طبقًا للبرنامج التنفيذى المبلغ بجميع الجهات المعنية.





أضاف أن القرار يلزم شركات تطبيقات الكروت الذكية (سمارت) بتحديد كميات الدقيق المخصصة للمخابز بما يعادل حصه لمدة “يومان” كرصيد بالمخابز مقدمًا وطبقًا لمتوسط المبيعات اليومية لآخر يوم عمل للمخابز بما يعادل ضعف الكميات التى صرفها المخبز بدء من يوم السبت المقبل الموافق 28 من الشهر الجارى أو آخر يوم عمل للمخبز وشحنها إلى شركات المطاحن حتى تتمكن المطاحن من صرفها للمخابز، على أن يتم صرف اليونان بخلاف حصة يوم الأحد.





أشار القرار إلى أن المطاحن التموينية تقوم بصرف كميات الدقيق المخصصة للمخابز بما يعادل يومان كأرصدة بالمخابز مقدمًا لمرة واحدة وذلك من أرصدة القمح الذى تم تعزيز المطاحن بها طبقًا للكميات المشحونة لها على النظام من شركة تطبيقات الكروت الذكية (سمارت) وذلك بخلاف حصة يوم الأحد الموافق 29 من الشهر الجارى مع قيام المخابز بتطوير هذه الأرصدة بالمحافظة عليها.



