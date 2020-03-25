كشف ملابسات خطف مزارع من أمام مسكنه بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية، من كشف ملابسات واقعة اختطاف مزارع من أمام مسكنه بسوهاج، وضبط مرتكبؤ الواقعة وتحرير المختطف.

وتبلغ لمركز شرطة جرجا، بقيام شخصين مجهولين يستقلان سيارة ملاكى بإطلاق أعيرة نارية في الهواء واختطاف مزارع مُقيم بذات الناحية أثناء تواجده أمام منزله بذات الناحية وهربا.

وأسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بالمديرية، عن أن وراء ارتكاب الواقعة ثلاثة أشخاص جميعهم مُقيمين بدائرة مركز شرطة العسيرات.

وأسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بالمديرية، عن أن وراء ارتكاب الواقعة ثلاثة أشخاص جميعهم مُقيمين بدائرة مركز شرطة العسيرات.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف وضبط المتهمين بمسكن أحدهم، وبحوزتهم 2 بندقية آلية، السيارة "المستخدمين في ارتكاب الواقعة"، وأمكن تحرير المختطف.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف وضبط المتهمين بمسكن أحدهم، وبحوزتهم 2 بندقية آلية، السيارة "المستخدمين في ارتكاب الواقعة"، وأمكن تحرير المختطف.





وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بدافع الانتقام من المجني عليه، لخلافات سابقة بينهم.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.





وفي سياق آخر، نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في القبض على 5 أشخاص لتكوينهم تشكيلا عصابيا لسرقته الدرجات النارية، بمنطقة 15 مايو.





وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة 15 مايو، بمديرية أمن القاهرة، قيام اثنين من العناصر الإجرامية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في مجال سرقة الدراجات النارية "تروسيكل" بأسلوب توصيل الأسلاك، وأنهما وراء ارتكاب العديد من تلك الحـوادث.





وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطهما حال إستقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" وبحوزتهما (فرد خرطوش - حقيبة يد بداخلها "عتلة حديدية، مقص حديدى، مفك، بنسة كهرباء" - مجموعة من مفاتيح الدراجات البخارية).





وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 4 حوادث سرقة بذات الأسلوب بإستخدام الأدوات المضبوطة، وأقرا بتصرفهما فى الدراجات النارية لدى عملائهم ثلاثة من العناصر الإجرامية "سيء النية"، أمكن ضبطهم وبحوزتهم الدراجات النارية المستولى عليها.





كما ضبط بحوزتهم 5 دراجات نارية "تروسيكل" من متحصلات وقائع السرقة، وبمواجهتهم أقروا بتحصلهم على الدراجات النارية المضبوطة من المتهمان بقصد التصرف فيها بالبيع وإنهم على علم بأنها من متحصلات حوادث سرقة، وباستدعاء المجني عليهم، تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة.





وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما في مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكب جرائم السرقة.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.