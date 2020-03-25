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في 24 ساعة.. ضبط 212 سلاح ناري و249 قضية مخدرات

الأربعاء 25/مارس/2020 - 12:53 م
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بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 212 قطعة سلاح ناري، 250 قضية مخدرات وتنفيذ 89 حكم قضائي متنوع خلال 24 ساعة.

وواصل قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزي بالمحافظات، حملاته تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمواجهة البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود الحملة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية: في مجال قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، ضبط عدد 212 قطعة سلاح ناري، بحوزة 186 متهما، وذلك على النحو التالي: "21 بندقية آلية، وبندقية رصاص، و43 بندقية خرطوش، و12 طبنجة، و35 فرد محلي، و609 طلقة مختلفة الأعيرة، و25 خزينة متنوعة، و231 قطعة سلاح".

في مجال تنفيذ الأحكام، أسفرت الحملة عن تنفيذ 80007 حكم قضائي متنوع، على النحو التالي: 345 حكم جناية، و23497 حكم حبس جزئي، و4459 حكم حبس مستأنف، و40387 حكم غرامة.

وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية، تم ضبط (7) تشكيلات عصابية ضموا (28) متهما إرتكبوا 36 حادثا متنوعا.

وأسفرت الحملة عن ضبط قضايا المخدرات، إذ ضبط 249 قضية مخدرات بحوزة 267 متهما، وضُبط خلالها الآتى كمية من مخدر البانجو وزنت 34،950 كيلو جرام، كمية من مخدر الحشيش وزنت 32،310 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 4،649 كيلو جرام، كمية من مخدر الأفيون وزنت 105 جرام، كمية من مخدر الشابو وزنت 136 جرام، كمية من مخدر البودرة وزنت 365 جرام، كمية من مخدر الإستروكس وزنت 2،580 كيلو جرام.

أما في مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين، ضبط 55 متهما، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة ضبط شخصين لممارستهم أعمال البلطجة، كما ضبط 12 دراجة نارية مخالفة.

وفي مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها إعادة 11 دراجة نارية، وفحص 68 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة وتبين إيجابية 9 منهم.

وفي سياق متصل، نجحت حملات أجهزة وزارة الداخلية، بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، في ضبط 26 قطعة سلاح ناري، 103 قضية مخدرات وتنفيذ 37094 حكم قضائي متنوع.

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الكلمات المفتاحية

وزارة الداخلية قضايا مخدرات حملات أمنية بوابة الفجر الفجر الأمن

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