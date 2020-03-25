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فض سوق "الأربعاء" في المنيا لمنع انتشار كورونا (صور)

الأربعاء 25/مارس/2020 - 12:52 م
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بوابة الفجر
أحمد الخميسي - هناء البشيري
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واصلت الوحدة المحلية لمركز ملوي، تنفيذ قرارات اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، بإلغاء الأسواق الجماعية ومتابعة أماكن التجمعات وتكثيف الحملات ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد، حيث فضت الوحدة المحلية لمركز ملوي سوق الأربعاء بحي شمال وحي غرب وحي شرق مدينة ملوي.

وفي سياق متصل تابع محافظ المنيا، الحملات اليومية التي تنظمها مديرية التموين على جميع مراكز المحافظة التسع، بهدف ضبط الأسواق والتصدي بكل حزم لكافة محاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار أو أي مظاهر لاستغلال المواطنين، ومنع أي محاولات للتجار لرفع الأسعار خاصة السلع الأساسية، والمتابعة المستمرة لتوفير السلع الغذائية الأساسية بكميات مناسبة.

وقال المحافظ، إن تلك الإجراءات تأتي تنفيذًا لتكليفات وزير التنمية المحلية، بإحكام الرقابة على كافة السلع التموينية، في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وشدد المحافظ على الاستمرار في تكثيف الرقابة التموينية على الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع لمكافحة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار، والتنسيق المستمر مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وشن حملات على المخالفين، مع تشديد الرقابة على أماكن تخزين السلع والمنظفات والمطهرات مع توافر جميع الاشتراطات الصحية والوقائية.

ودعا جميع المواطنين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، والتي أعلنت عنها الحكومة سواء ممثلة في مركز معلومات مجلس الوزراء ووزارة الصحة المصرية أو منظمة الصحة العالمية.

من جانبه أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 59 محضرًا في مجالي المخابز والأسواق، منها 20 مخالفة في مجال المخابز، تنوعت بين: "نقص بالخبز- شهادة صحية - عدم وجود سجلات - مخالفات لقضايا أخري متنوعة"، وفي مجال متابعة الأسواق تم تحرير 39 مخالفة تنوعت بين: "عدم الإعلان عن أسعار المنتجات - محلات تجارية بدون ترخيص - منتجات مجهولة المصدر - محلات بدون شهادات صحية".
فض سوق "الأربعاء" في المنيا لمنع انتشار كورونا (صور)
فض سوق "الأربعاء" في المنيا لمنع انتشار كورونا (صور)
فض سوق "الأربعاء" في المنيا لمنع انتشار كورونا (صور)
فض سوق "الأربعاء" في المنيا لمنع انتشار كورونا (صور)
فض سوق "الأربعاء" في المنيا لمنع انتشار كورونا (صور)
فض سوق "الأربعاء" في المنيا لمنع انتشار كورونا (صور)
فض سوق "الأربعاء" في المنيا لمنع انتشار كورونا (صور)
فض سوق "الأربعاء" في المنيا لمنع انتشار كورونا (صور)
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الكلمات المفتاحية

منع انتشار كورونا فيروس كورونا سلع التموين السلع الغذائيه الإجراءات الاحترازية

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