برلماني يشيد بسرعة تنفيذ الحكومة للتكليفات الرئاسية

وجه المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وعضو هيئة مكتب حزب مستقبل وطن بالعاصمة، التحية والتقدير لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لإسراعها في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لضم العلاوات لأصحاب المعاشات.





وأشاد "مسعود" في بيان أصدره اليوم الأربعاء، بتصريحات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي التي أكدت فيها أنه سيتم مناقشة تطبيق العلاوات لأصحاب المعاشات في مجلس الوزراء يوم الأربعاء القادم وستتعاون وزارة المالية مع وزارة التضامن الاجتماعي وستسدد المالية هذا المبلغ على المدى الطويل وأنه سيتم تطبيقها أول شهر يوليو القادم.





وأكد عضو مجلس النواب، على تأييده لتشكيل لجنة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تضم أكثر من وزارة، وهم، "القوى العاملة والتخطيط والمالية والسياحة والتضامن الاجتماعي"، لبحث المتضررين من ظروف فيروس كورونا المستجد الذي ظهر في الفترة الأخيرة فى مصر من أصحاب العمالة غير المنتظمة والموسمية بعد أن توقفت بعض الأنشطة وإغلاق بعض المحلات التجارية لحل هذه الازمة بمشاركة القطاع الخاص والمنظمات المدنية وصندوق تحيا مصر وفتح المجال لكل المصريين للمساهمة في حل هذه الازمة.





وفي وقت سابق، قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه سيتم مناقشة تطبيق العلاوات لأصحاب المعاشات في مجلس الوزراء يوم الأربعاء القادم، وستتعاون وزارة المالية مع وزارة التضامن الاجتماعي، وستسدد المالية هذا المبلغ على المدى الطويل، ومن ثم سيتم تطبيقها أول شهر يوليو القادم.





وأوضحت وزيرة التضامن، أنه تم تشكيل لجنة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تضم أكثر من وزارة، وهم، "القوى العاملة والتخطيط والمالية والسياحة والتضامن الاجتماعي"، لبحث المتضررين من ظروف فيروس كورونا المستجد الذي ظهر في الفترة الأخيرة فى مصر، من أصحاب العمالة غير المنتظمة والموسمية، بعد أن توقفت بعض الأنشطة وإغلاق بعض المحلات التجارية.



