Advertisements
Advertisements
Advertisements

برلماني يشيد بسرعة تنفيذ الحكومة للتكليفات الرئاسية

الأربعاء 25/مارس/2020 - 12:49 م
Advertisements
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
Advertisements
وجه المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وعضو هيئة مكتب حزب مستقبل وطن بالعاصمة، التحية والتقدير لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لإسراعها في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لضم العلاوات لأصحاب المعاشات.

وأشاد "مسعود" في بيان أصدره اليوم الأربعاء، بتصريحات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي التي أكدت فيها أنه سيتم مناقشة تطبيق العلاوات لأصحاب المعاشات في مجلس الوزراء يوم الأربعاء القادم وستتعاون وزارة المالية مع وزارة التضامن الاجتماعي وستسدد المالية هذا المبلغ على المدى الطويل وأنه سيتم تطبيقها أول شهر يوليو القادم.

وأكد عضو مجلس النواب، على تأييده لتشكيل لجنة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تضم أكثر من وزارة، وهم، "القوى العاملة والتخطيط والمالية والسياحة والتضامن الاجتماعي"، لبحث المتضررين من ظروف فيروس كورونا المستجد الذي ظهر في الفترة الأخيرة فى مصر من أصحاب العمالة غير المنتظمة والموسمية بعد أن توقفت بعض الأنشطة وإغلاق بعض المحلات التجارية لحل هذه الازمة بمشاركة القطاع الخاص والمنظمات المدنية وصندوق تحيا مصر وفتح المجال لكل المصريين للمساهمة في حل هذه الازمة.

وفي وقت سابق، قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه سيتم مناقشة تطبيق العلاوات لأصحاب المعاشات في مجلس الوزراء يوم الأربعاء القادم، وستتعاون وزارة المالية مع وزارة التضامن الاجتماعي، وستسدد المالية هذا المبلغ على المدى الطويل، ومن ثم سيتم تطبيقها أول شهر يوليو القادم.

وأوضحت وزيرة التضامن، أنه تم تشكيل لجنة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تضم أكثر من وزارة، وهم، "القوى العاملة والتخطيط والمالية والسياحة والتضامن الاجتماعي"، لبحث المتضررين من ظروف فيروس كورونا المستجد الذي ظهر في الفترة الأخيرة فى مصر، من أصحاب العمالة غير المنتظمة والموسمية، بعد أن توقفت بعض الأنشطة وإغلاق بعض المحلات التجارية.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" الذي يذاع على قناة mbc مصر، أن الحكومة ستساهم بشكل كبير في تلك الأزمة، وأنه تم البدء في احتساب هذا الجزء بالإضافة إلى مشاركة القطاع الخاص والمنظمات المدنية وصندوق تحيا مصر، وتم فتح المجال لكل المصريين، لأن تلك اللحظات هي التي تحتاج إلى التكاتف من أجل الوطن، والفترة القادمة سيكون هناك قاعدة بيانات موثقة لتلك العمالة من أجل حساب نسبة العمل في مصر بشكل عام.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا برلماني الفجر الحكومة إغلاق المحلات

أخبار تهمك

بعد كورونا.. فيروس جديد يضرب الصين ويبدأ في حصد الأرواح

منذ حوالي 21 ساعة

بفضل توقف الدوري الإنجليزي ليفربول يقترب من إنجاز تاريخي جديد

منذ 38 دقيقة

رمضان صبحي يصدم الأهلي ويكشف عن وجهته المقبلة

منذ حوالي 3 ساعات

مطالب تعجيزية في الأهلي لرحيل مهاجمه

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. بشرى سارة للمصريين العاملين في الكويت والسعودية

منذ ساعتين و 13 دقيقة

وزير التعليم العالي: ربما نضطر لتأجيل العام الدراسي

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يفاجئ جماهيره بصفقة نجم بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

ترامب يصدم العالم بتصريح مثير عن فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

تعليق ناري من أحمد موسى على المسيرات ضد كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. عالم مصري يكشف مدى خطورة فيروس هانتا الجديد على المصريين

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. أول صحفية مصرية تعلن احتجابها عن الصدور

منذ أقل من ساعة

رئيس الأهلي يصدم حسام عاشور

منذ حوالي 15 ساعة

أسرة معتز مطر ترفع دعوة لإسقاط جنسيته: لا يستحق أن يكون مصريًا

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يطرد 8 لاعبين دفعة واحدة

منذ ساعتين و 12 دقيقة

منع التجول.. إجراءات جديدة في السعودية لمواجهة كورونا

منذ ساعة و 18 دقيقة

شاهد.. لحظة هروب قائد طائرة ومساعده من طائرة في الهند بسبب "كورونا" (فيديو)

منذ ساعة و نصف
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:12 ص

رمضان صبحي يصدم الأهلي ويكشف عن وجهته المقبلة

ترامب يصدم العالم بتصريح مثير عن فيروس كورونا

08:40 ص

وزير التعليم العالي: ربما نضطر لتأجيل العام الدراسي

06:46 ص

الأهلي يفاجئ جماهيره بصفقة نجم بيراميدز

09:54 ص

عاجل.. عالم مصري يكشف مدى خطورة فيروس هانتا الجديد على المصريين

07:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status