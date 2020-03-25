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Gov | طريقة التسجيل على منصة تلميذ تيس التعليمية telmidtice بالمغرب 2020 للاستكمال الدراسة بالمنزل إلكترونيا on line وزارة التربية الوطنية
الأربعاء 25/مارس/2020 - 12:34 م
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Gov | طريقة التسجيل على منصة تلميذ تيس التعليمية telmidtice بالمغرب 2020 للاستكمال الدراسة بالمنزل إلكترونيا on line وزارة التربية الوطنية
ازدادت في الأونة الأخيرة عمليات البحث على حول طريقة التسجيل على منصة تلميذ تيس التعليمية Gov المفعلة من قِبل وزارة التربية والتعليم الوطنية بالمغرب لخدمة جميع الطلاب، وذلك عقب قرار تعليق الدراسة بجميع المدارس، في ظل سعي الحكومة بمجابهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والحد من انتشاره.
منصة تلميذ تيس التعليمية
تعتبر "تلميذ تيس" واحدة من المنصات التعليمية التي أنشأت لخدمة جميع طلاب بالمغرب للحصول على المعلومات المفيدة للاستكمال الدراسة عن بعد، من خلال منصة مصممة إلكترونيًا لتكون مدرسة افتراضية تعمل على مساعدة جميع الطلاب لمتابعة مناهجهم الدراسية من المنزل.
وعلقت وزارة التربية والتعليم بالمغرب عن قرارها الرسمي بتفعيل تلك المنصة الإلكترونية لضمان تلقي الطلاب مناهجهم الدراسية لحظة بلحظة من منازلهم، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية المُتخذة من قبل الحكومة المغربية لمواجهة فيروس كورونا المتفشي وحماية الطلاب والمواطنين ومنع التجمعات داخل المدارس والجامعات، ليأتي دور منصة "تلميذ تيس" لمساعدة الطالب بالتواصل مع العلم والبحث كذلك عن إجابات الأسئلة التي يرغبون بالاجابة عليها بإجابات مجابة بشكل نموذجي.
طريقة التسجيل على منصة تلميذ تيس التعليمية
وأصبح الآن بإمكان جميع طلاب المملكة المغربية التسجيل على منصة تلميذ تيس التعليمية من خلال إدخال الاسم والسنة الدراسية عبر الضغط على الرابط التالي (اضغط هنا)، وذلك لمتابعة واستكمال الدراسة عن بعد من المنزل.
وتزايدت جميع مؤشرات البحث بالمملكة المغربية حول التسجيل على منصة "تلميذ تيس" التعليمية، والتي جاءت كخير بديل أمام الطلاب للاستمرار تعلمهم عن بعد حتى عودة الدراسة من جديد داخل المغرب.
Gov | طريقة التسجيل على منصة تلميذ تيس التعليمية telmidtice بالمغرب 2020 للاستكمال الدراسة بالمنزل إلكترونيا on line وزارة التربية الوطنية
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