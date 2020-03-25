Gov | طريقة التسجيل على منصة تلميذ تيس التعليمية telmidtice بالمغرب 2020 للاستكمال الدراسة بالمنزل إلكترونيا on line وزارة التربية الوطنية





ازدادت في الأونة الأخيرة عمليات البحث على حول طريقة التسجيل على منصة تلميذ تيس التعليمية Gov المفعلة من قِبل وزارة التربية والتعليم الوطنية بالمغرب لخدمة جميع الطلاب، وذلك عقب قرار تعليق الدراسة بجميع المدارس، في ظل سعي الحكومة بمجابهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والحد من انتشاره.





منصة تلميذ تيس التعليمية

تعتبر " تلميذ تيس" واحدة من المنصات التعليمية التي أنشأت لخدمة جميع طلاب بالمغرب للحصول على المعلومات المفيدة للاستكمال الدراسة عن بعد، من خلال منصة مصممة إلكترونيًا لتكون مدرسة افتراضية تعمل على مساعدة جميع الطلاب لمتابعة مناهجهم الدراسية من المنزل.





و علقت وزارة التربية والتعليم بالمغرب عن قرارها الرسمي بتفعيل تلك المنصة الإلكترونية لضمان تلقي الطلاب مناهجهم الدراسية لحظة بلحظة من منازلهم، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية المُتخذة من قبل الحكومة المغربية لمواجهة فيروس كورونا المتفشي وحماية الطلاب والمواطنين ومنع التجمعات داخل المدارس والجامعات، ليأتي دور منصة "تلميذ تيس" لمساعدة الطالب بالتواصل مع العلم والبحث كذلك عن إجابات الأسئلة التي يرغبون بالاجابة عليها بإجابات مجابة بشكل نموذجي.





طريقة التسجيل على منصة تلميذ تيس التعليمية