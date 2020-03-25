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كوتينهو صداع في رأس برشلونة بالميركاتو الصيفي

الأربعاء 25/مارس/2020 - 12:29 م
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بوابة الفجر
أحمد عصام
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بدأ مسئولو نادي برشلونة الإسباني في فتح ملف اللاعب البرازيلي فيليب كوتينهو لاعب خط وسط الفريق والمعار إلى نادي بايرن ميونيخ الألماني حتى نهاية الموسم الجاري.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة الماركا، إن مستقبل كوتينهو بدأ يصبح صداعا لإدارة البارسا، ولا يوجد من يدفع 80 مليون يورو من اجل شراء البرازيلي.

ولن يفعل بايرن ميونيخ خيار شراء كوتينهو بـ 120 مليون يورو، والبارسا يريد التخلص من اللاعب لأن راتبه حوالي 13 مليون يورو مع الفريق.

ويدرس فريق برشلونة إعارة اللاعب لمدة موسم جديد لأي نادي بمبلغ مالي يفيد النادي، حيث أن المدرب الإسباني كيكي سيتين ابلغ الإدارة أن البرازيلي خارج حساباته في الموسم المقبل.
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