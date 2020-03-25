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3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الضفة الغربية

الأربعاء 25/مارس/2020 - 11:46 ص
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت السلطات الصحية في فلسطين، اليوم الأربعاء، 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الضفة الغربية، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وأعلنت السلطات إغلاق بورصة فلسطين، حتى إشعار آخر لحماية العاملين بها ومنع تقلبات السوق في ظل تفشي فيروس كورونا.

 

وقررت هيئة سوق رأس المال، تعليق التداول في بورصة فلسطين، بدءا من جلسة تداول يوم الاثنين الموافق 23 مارس الجاري حتى إشعار آخر.

 

وقالت الهيئة في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، إن ذلك جاء استنادا لقرار الرئيس محمود عباس بإعلان حالة الطوارئ في الدولة بدءًا من يوم 5 مارس الجاري.

 

وبررت الهيئة قرارها بالظروف الصحية الطارئة بخصوص فيروس كورونا المستجد، وبناء على القرارات والإجراءات الاحترازية التي أعلنها رئيس الوزراء محمد اشتية اليوم، لمنع تفشي الفيروس.

 

أعراض فيروس كورونا الجديد

يمكن أن تسبب فيروسات كورونا مجموعة من الأعراض، بما في ذلك الحمى والسعال وضيق التنفس والتهاب الحلق وسيلان الأنف. معظم إصابات فيروس كورونا تسبب مجرد نزلات البرد؛ وهناك سلالات أكثر شدة يمكن أن تؤدي إلى التهاب رئوي حاد يتطلب العلاج في المستشفى. يشير مركز السيطرة على الأمراض إلى أن أعراض فيروس كورونا الجديد تشمل "الحمى والأعراض التي تصيب الجزء الداخلي من مرض الجهاز التنفسي (مثل السعال وصعوبة التنفس)." وتشمل عوامل الخطر السفر في الآونة الأخيرة إلى بعض المناطق المتضررة أو الاتصال بشخص يشتبه في إصابته بالفيروس.

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