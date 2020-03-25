لقطات ومشاهد حصرية من كواليس فيلم "سونيك القنفذ" في أبوظبي

نشرت twofour54 لقطات ومشاهد حصرية من وراء الكواليس أثناء تصوير مشاهد فيلم "سونيك القنفذ" في أبوظبي، وقد أظهرت هذه اللقطات كيف استفادت شركة الإنتاج العالمية "باراماونت بيكتشرز"، التي ستطلق نسخة الفيلم الرقمية بتاريخ 31 مارس، من مساحات صحراء ليوا الشاسعة بتصوير مشهد المطاردة الرائع في هذا الفيلم الممتع.

تم تصوير المشاهد الرئيسية في الفيلم بمشاركة طاقم عمل مخضرم مكّون من 25 فرداً في إمارة أبوظبي، حيث تم تصوير مشاهد الانفجارات ولقطات المناظر الساحرة باستخدام طائرات الهليكوبتر وطائرات الدرون المسيّرة. وتُظهر اللقطات النهائية مطاردة سونيك الذي يجري بسرعة عالية عبر صحراء ليوا في أبوظبي، والتي تم إخراجها على إنها في محيط الأهرامات المصرية وأبي الهول بينما يحاول سونيك الهروب من وابل الرصاص الذي يطلقه عدوه الغاضب دكتور روبوتنيك (الذي قام بتمثيل دوره النجم العالمي جيم كاري).

قدمت twofour54 كامل باقتها من خدمات الإنتاج أثناء تصوير الفيلم، والتي شملت الدعم الميداني وخدمات السفر والإقامة والتنقل إلى جانب إدارة أعمال الإنتاج. وقد استفادت شركة "باراماونت بيكتشرز" من مزايا برنامج الحوافز الذي تقدمه "لجنة أبوظبي للأفلام" والذي يتيح استرداداً نقدياً بنسبة 30٪ من تكاليف الإنتاج وما بعد الإنتاج التي يتم إنفاقها في الإمارة، هذا بالإضافة إلى مجتمع الموظفين المستقلين لدى twofour54 البالغ عددهم أكثر من 700 عضو وهو ما أتاح لشركة الإنتاج العالمية إيجاد الكوادر اللازمة لإتمام تصوير مشاهد فيلمها.

ويضم فيلم "سونيك القنفذ" كل من جيمس مارسدن وبين شوارتز (الذي قام بصوت شخصية ألعاب الفيديو الشهيرة بسرعتها الفائقة) وتيكا سومبتير وجيم كاري.

وبهذه المناسبة، قال مايكل غارين، الرئيس التنفيذي لـ twofour54 أبوظبي: "باتت أبوظبي وجهة رئيسية لاستضافة أضخم الإنتاجات الفنية الشهيرة القادمة من هوليوود، مثل فيلم "مهمة مستحيلة: السقوط"، أو تلك القادمة من بوليوود مثل "تايغر زيندا هاي". ويشير اختيار أبوظبي كموقع لتصوير مشاهد هذه الإنتاجات الفنية البارزة إلى ثقافة التعاون والانفتاح التي تتمتع بها العاصمة الإماراتية، كما تعتبر بنيتنا التحتية وخدماتنا المتطوّرة التي تلبي كافة احتياجات الأعمال الفنية بمختلف أنواعها، مبرراً قوياً لعودة أشهر وأضخم شركات الإنتاج، مثل "باراماونت بيكتشرز" من أجل تصوير وإنتاج المزيد من أعمالهم في الإمارة".

ينضم "سونيك القنفذ" إلى أكثر من 90 عملاً فنياً، بما فيها الفيلم الهوليوودي "6 Underground"، التي اختارت أبوظبي كوجهة للتصوير خلال السنوات الأخيرة واستفادت من مختلف مواقعها الساحرة، ومواهبها المحترفة وغير ذلك من مرافقها الحائزة على الجوائز، ومزايا برنامج الحوافز الذي يتيح استرداداً نقدياً بنسبة 30٪ من تكاليف الإنتاج."

ويسجّل هذا الفيلم الممتع عودة شركة الإنتاج العالمية "باراماونت بيكتشرز" إلى أبوظبي مرة أخرى، بعدما قامت بتصوير مشاهد في فيلمها الشهير "مهمة مستحيلة: السقوط" من بطولة توم كروز خلال العام 2018.

بالإضافة إلى دورها في تقديم الدعم اللازم لشركة "باراماونت بيكتشرز" أثناء تصوير مشاهد الفيلم في إمارة أبوظبي، شاركت twofour54 في حفل العرض الأول لفيلم "سونيك القنفذ" في لوس أنجلوس، عن طريق مساهمة المتدربين الإماراتيين الموهوبين محمد البلوشي وعمر المفلاحي، مع "جو لويس"، شركة إنتاج وتنظيم الفعاليات الكبرى، المنظمة للعرض الافتتاحي للفيلم، واللذان تم اختيارهما ضمن مبادرات تنمية المواهب الشابة الصاعدة المقدمة من twofour54.