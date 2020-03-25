متحدث الوزراء يُحذر المواطنين من السيناريو الثالث لأزمة كورونا

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه سيتم إنشاء صندوق لدعم العمالة المؤقتة غير المنتظمة التي فقدت عملها بشكل مؤقت، مشيرًا إلى أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة انتشار فيروس كورونا كانت مدروسة وفي وقتها، مشيرًا إلى أنه منذ بداية الأزمة تم وضع سيناريوهات كل سيناريو يتناسب مع المرحلة التي وصلنا لها فيما يتعلق بأزمة كورونا.





وأضاف "سعد"، خلال حواره مع مقدمة برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أننا الآن في السيناريو الثاني، مناشدًا المواطنين بالحفاظ على أسرهم وأنفسهم، محذرًا المواطنين: "إحنا اتخذنا إجراءات غير مسبوقة في تاريخ الدولة المصرية بتعليق الصلاة في المساجد والكنائس، ولو وصلنا للسيناريو الثالث لن تجدي معه أي إجراءات".





وتابع المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن المجلس لديه مركز إعلامي قوي جدًا يعتبر حائط الصد الرئيسي لرصد الشائعات والرد عليها، مشيرًا إلى أن كم الشائعات التي يتم بثها على مدار اليوم يفوق قدرة أي جهة على تتبعها؛ ولذا وجه رئيس الوزراء بالبدء في تفعيل قانون العقوبات الذي يضع عقوبات صارمة لمن يروج الشائعات تصل للحبس عام وغرامة مالية، وقانون جرائم الانترنت يضع عقوبات أكثر تغليظًا، وتم بالفعل ضبط بعض مروجي الشائعات، وفي انتظار تحويلهم محاكمات عاجلة.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 100حالة.





وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 12 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 3 أجانب و9 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 80 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 100 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.





وأوضح أنه تم تسجيل 36 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين،ماعدا حالة لاجنبي وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة مواطنة مصرية من محافظة الإسكندرية تبلغ من العمر 54 عامًا.





وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء هو 402 حالة من ضمنهم 80 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و20 حالة وفاة.





وأكد مجاهد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي اصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



