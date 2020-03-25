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في أول أيام الحظر.. تكدس المواطنين أمام ماكينات الصرف الآلي بالغربية

الأربعاء 25/مارس/2020 - 10:59 ص
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بوابة الفجر
أيمن يحيي
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شهدت مدينة كفر الزيات بالغربية، صباح اليوم الأربعاء، في أول أيام لتطبيق قرارات رئيس الوزراء للحظر وتقليل حركة المواطنين، تكدسًا شديدًا للمواطنين وللموظفين والسيدات أمام البنوك، وذلك لصرف مرتباتهم من ماكينات الصرف وكذلك إنهاء أعمالهم بالبنوك قبل الواحدة والنصف ظهرا، خاصة مع تعديل مواعيد العمل الجديدة بالبنوك وإغلاقها في هذا التوقيت.

وأثار ذلك غضب الكثير من أبناء مدينة كفر الزيات نظرا لخطورة ذلك البالغة في ظل انتشار كورونا مع الاختلاط الكبير بين المترددين على ماكينات الصرف.

وأكد عدد من أهالي كفر الزيات، أن العديد من المواطنين تكدسوا أمام ماكينات الصرف بالمئات مما أدى زحام مروري وزحام بميدان المحكمة أكبر ميادين المدينة دون اتباع أي إجراءات احترازية لمنع انتقال وانتشار فيروس كورونا، داعين إلى ضرورة التدخل لتنظيم ذلك من قبل إدارة البنك المركزي وأجهزة الصحة والمحافظة.

ولأن التكدس شديد جدا وذلك لتنظيم حركة المواطنين أمام ماكينات الصرف خاصة وأنه يوجد مترددون ومتعاملون مع البنوك بكفر الزيات من أبناء وقرى محافظة البحيرة خاصة من أبناء مركزي كوم حمادة وإيتاي البارود فضلا عن 40 قرية تابعة لمركز كفر الزيات والمدينة، الأمر الذي يتطلب زيادة أعداد الماكينات بصورة ملحة منعا لانتشار فيروس كورونا خاصة مع صرف المرتبات وصرف المعاشات والتدخل العاجل لمنع تلك التكدسات وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار ونقل فيروس كورونا.

يذكر أن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قد أكد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وأنه يقوم بالمرور يوميا على جميع مراكز ومدن المحافظة للتأكد من تطبيق تلك الإجراءات، وأن عدد الحالات التي ظهرت نتائجها إيجابية للمرض بلغ حتى مساء أمس 3 حالات.

وجاء ذلك بعد ظهور حالة إيجابية جديدة لمواطن مقيم بقرية كفر العزيزية التابعة لمركز سمنود، وتم نقل الحالة إلى مستشفى صدر المحلة في غرفة العزل، وبعد أن ظهرت نتائج التحاليل الخاصة به تم نقله إلى مستشفى النجيلة بمطروح.
في أول أيام الحظر.. تكدس المواطنين أمام ماكينات الصرف الآلي بالغربية
في أول أيام الحظر.. تكدس المواطنين أمام ماكينات الصرف الآلي بالغربية
في أول أيام الحظر.. تكدس المواطنين أمام ماكينات الصرف الآلي بالغربية
في أول أيام الحظر.. تكدس المواطنين أمام ماكينات الصرف الآلي بالغربية
في أول أيام الحظر.. تكدس المواطنين أمام ماكينات الصرف الآلي بالغربية
في أول أيام الحظر.. تكدس المواطنين أمام ماكينات الصرف الآلي بالغربية
في أول أيام الحظر.. تكدس المواطنين أمام ماكينات الصرف الآلي بالغربية
في أول أيام الحظر.. تكدس المواطنين أمام ماكينات الصرف الآلي بالغربية
في أول أيام الحظر.. تكدس المواطنين أمام ماكينات الصرف الآلي بالغربية
في أول أيام الحظر.. تكدس المواطنين أمام ماكينات الصرف الآلي بالغربية
في أول أيام الحظر.. تكدس المواطنين أمام ماكينات الصرف الآلي بالغربية
في أول أيام الحظر.. تكدس المواطنين أمام ماكينات الصرف الآلي بالغربية
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الكلمات المفتاحية

كفر الزيات فيروس كورونا حظر حركة المواطنين الإجراءات الاحترازية

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