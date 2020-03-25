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الأهلي يجهز مفاجأة قوية لـ"أزارو"

الأربعاء 25/مارس/2020 - 10:53 ص
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بوابة الفجر
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بدأت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي في مناقشة فكرة تمديد عقد المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق المعار للاتفاق السعودي بعد تألقه في الفترة الماضية.

واستقرت لجنة التخطيط بالاهلي على عودة وليد أزارو من جديد للفريق بعد نهاية اعارته مع الاتفاق السعودي وعدم الموافقة على بيعه مع تمديد عقده.

في الوقت الذي يبحث فيه الأهلي عن عودة أزارو هناك مشاورات داخل نادي الاتفاق السعودي لطلب شراء اللاعب من الأهلي بعد تألقه في الفترة الماضية ولكن حتي الآن لم تعقد أي اتصالات رسمية بين الطرفين.

وينتهي عقد أزارو مع الأهلي بعد نهاية الموسم المقبل ويظل موقف اللاعب معلق بين التجديد مع الأحمر أو الرحيل للاتفاق السعودي بشكل رسمي.
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