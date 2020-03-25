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بأول يوم في الحظر .. البورصة تربح 3.6 مليار جنيه مع بداية التعاملات

الأربعاء 25/مارس/2020 - 10:30 ص
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البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أخبار البورصة المصرية 

إستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي ارتفاع جماعى لكافة المؤشرات،  بعد اعلان اجراءات الحكومة لتقويض انتشار كورونا ، و الذى يصب فى الصالح العام للدولة و المواطن و الاقتصاد و البورصة ، ومع ارتفاع اسعار النفط و عودة معظم البورصات العربية للمربع الاخضر ، فيما استمرت المؤسسات و الصناديق المحلية فى عمليات الشراء على قياديات السوق مدعومة باستثمارات بنكى الاهلى و مصر ترقبا لتنفي3.ذ خطة دعم المركزى المقيمة ب 20 مليار جنيه.

 وربح رأس المال السوقى نحو 3.6 مليار جنيه ليصل في تلك اللحظة عند 537.4 مليار جنيه.
 
مؤشرات البورصة المصرية 

ارتفع المؤشرالرئيسي للبورصة المصرية  "إيجى إكس 30" بنسبة 0.68% ليصل إلى مستوى 9836.3 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.1% ليصل إلى مستوى 915.3 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.19% ليصل إلى مستوى 1013.1 نقطة.

وقررت البورصة المصرية أن تكون مواعيد جلسة التداول اليومي بالبورصة للسوق الرئيسي وكذلك سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل) من الساعة 10 صباحاً إلى الساعة 1.30 ظهراً.
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