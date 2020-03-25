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عمرو يوسف يعلق على علاقة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

الأربعاء 25/مارس/2020 - 10:32 ص
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بوابة الفجر
رشا عادل
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كشف الفنان عمرو يوسف، عن رأيه في الأزمة الأخيرة التي أثارت من جهة وائل عبد العزيز شقيق ياسمين عبد العزيز، الذي كشف علاقتها بالفنان أحمد العوضي عبر السوشيال ميديا.

وصرح عمرو يوسف، في لقاء تلفزيوني:"إنني أرفض الاسلوب الذي لجأ إليه وائل عبد العزيز شقيق ياسمين وهو أن يفضح الأمر عبر السوشيال ميديا وكان لابد أن يتم حل الأزمة بشكل مختلف ويحفظ فيه شقيقته لا أحد يعرف نواياهما وبالتالي هذه الأمر خاص بهما وكنت أفضل معالجته بطريقة أفضل".

يذكر أن آخر أعمال عمرو يوسف، فيلم "ولاد رزق 2"، الذي عرض الصيف الماضي، وتدور أحداثة في إطار الأكشن والأثارة، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين منهم الفنان أحمد الفيشاوي وأحمد دادو وغادة عادل وأحمد عز.
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