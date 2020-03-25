ارتفاع طفيف لأسعار النفط مع تفاقم تداعيات كورونا

شهدت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا أمس الثلاثاء، وأغلقت دون أعلى مستوياتها للجلسة، حيث سادت المخاوف المستمرة من التداعيات الثقيلة لأزمة فيروس كورونا على الطلب، ملقية الآمال على حزمة دعم اقتصادي أمريكية منتظرة بتريليوني دولار.









تلقت سوق النفط صدمة مزدوجة فقد أطلقت حرب الأسعار المفاجئة بين السعودية وروسيا سيلا من المعروض بينما تتجه الجائحة الفيروسية لتقليص الطلب على الوقود عشرة بالمائة على الأقل عالميا.





أمرت الهند - ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم- سكانها البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة بلزوم منازلهم لثلاثة أسابيع من يوم الثلاثاء، لتصبح أحدث مستهلك كبير للوقود يعلن قيودا على حركة الأفراد كالتي أضرت بالطلب على البنزين ووقود الطائرات في أنحاء العالم.





