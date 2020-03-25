داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم كابول بأفغانستان

أعلن تنظيم داعش، منذ قليل، مسؤوليته عن الهجوم على معبد السيخ في العاصمة الأفغانية كابول.





وبحسب وسائل إعلام أفغانية، هاجم مسلحون مجهولون، اليوم الأربعاء، مقرًا دينيًا للسيخ في العاصمة الأفغانية كابول، وفقًا للمتحدث باسم وزارة الداخلية طارق عريان.





وفي تصريحات صحفية، وأوضح عريان، أن قوات الدفاع الأفغانية، أغلقت المنطقة وحاولت التصدي للهجوم، مضيفًا أن عناصر الشرطة متواجدون في معبد "غودوارا"، لكن إطلاق النار لا يزال مستمرا.



