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بعد حظر التجوال.. تعرف على تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم

الأربعاء 25/مارس/2020 - 10:14 ص
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بوابة الفجر
كرستينا عياد
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أعلنت وزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الأربعاء، عن معدلات التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، لما تنفذه من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط لتعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

لتشمل التأخيرات أولًا: خط القاهرة الإسكندرية، الذي يصل متوسط تأخيرات القطارات به مدة 45 دقيقة.

ثانيًا: خط القاهرة السد العالي، وينقسم متوسط تأخيرات القطارات به كالآتي: "منطقة القاهرة -  أسيوط"، مدة 45 دقيقة، ومنطقة "أسيوط -أسوان"، مدة 40 دقيقة.

ثالثًا: خط  "بنها بور- سعيد"، الذي سيبلغ متوسط تأخيرات القطارات به مدة 45 دقيقة.

رابعًا: خط "طنطا-  المنصورة-  دمياط"، حيث يبلغ متوسط تأخيرات القطارات عليه مدة 40 دقيقة.

وتعتذر السكك الحديد للمسافرين نتيجة هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، وعي الشعب في التعامل مع الظرف الراهن فيما يخص انتشار فيروس كورونا، وأن مصر ما زالت في مرحلة القدرة على احتواء انتشاره، والحكومة تتخذ كل الإجراءات المطلوبة.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، بمقر مجلس الوزراء، أن مكافحة فيروس كورونا، تعتمد على وعي المواطن المصري، وعدم استهانته بالظرف الراهن، ونرى ما يحدث حول العالم جراء تلك الأزمة.

وأعلن "مدبولي"، عدة قرارات مهمة في إطار خطة الدولة لمواجهة تفشي وباء كورونا.

وجاءت القرارات كالتالي:

1 -  حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من الساعه السابعة مساءً حتى السادسة صباحًا.

2 - إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي والخاص خلال الفترة نفسها.

3 - غلق كافة المحال والمولات والمنشأت التجارية ابتداءً من الخامسة مساءً إلى السادسة صباح اليوم التالي، والقرار لا يسري على المخابز والصيداليات.

4 - غلق المقاهي والكافيتزيات والملاهي الليلية وكل أنشطة الترفيه. 

5 - غلق المطاعم وما يماثلها من محال تقدم الماكولات والاقتصار على توصيل الطلبات للمنازل. 

6 - تعليق خدمات الشهر العقاري ورخص البناء وغيرها من الإدارات التي تقدم خدمة للجمهور.
 
7 - غلق كل النوادي الرياضية والشعبية على أنحاء الجمهورية كافة.

8 - تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمده 15 يوما أخرى.

9 - يستمر العمل بتخفيض حجم الموظفين بالقطاع العام وقطاع الأعمال لمدة 15 يوما أخرى. 

10 - تطبيق العقوبات المقررة في قانون الطوارئ والتي تبدأ بـ4 آلاف جنيه، وتنتهي بالحبس لكل من يخالف القرارات.
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