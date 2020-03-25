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كوريا الجنوبية تسجل 100 إصابة جديدة بـ"كورونا"

الأربعاء 25/مارس/2020 - 10:04 ص
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، ارتفاع في عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت سلطات الصحة العامة بكوريا الجنوبية، إنه تم تأكيد 100 حالة إصابة جديدة خلال يوم أمس ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 9137 حالة، بحسب وكالة الأنباء في كوريا الجنوبية "يونهاب".

وأشارت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، إلى أن تسجيل الـ100 حالة هو الأكبر منذ 22 مارس، وتسجل السلطات الصحية في كوريا الجنوبية يوميا إصابات جديدة تقترب من 100 حالة.

وأوضحت أن من بين الـ100 حالة إصابة جديدة، كانت هناك 34 حالة من الوافدين إلى البلاد وتم اكتشاف إصابتهم أثناء إجراءات الحجر الصحي.

وسجلت العاصمة سيئول وضواحيها 35 حالة جديدة متجاوزة الرقم في دايغو والإقليم المجاور لها البالغ 19 حالة جديدة، واكتشفت حالة واحدة في كل من بوسان وأولسان وكانغ وون على التوالي و3 حالات في إقليم تشونغ تشيونغ الجنوبي وحالتان في إقليم جولا الجنوبي وحالتان في جيجو.

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