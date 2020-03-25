آيتن عامر: أنا خايفة من فيروس كورونا.. وأتمنى تجسيد شخصية ورد ونجاة الصغير (حوار)

*نجاح "الأخ الكبير" وتصدره للتريند كل يوم لم يخطر على بال أحد



*علاقتي بالسوشيال ميديا قليلة جدًا.. ولا أكون سعيدة بالانتقادات اللاذعة التي يتعرض لها زملائي خلالها



* أفضل سماع المهرجانات الشعبية التي تحتوي على كلمات جيدة



*خائفة من الكورونا.. وهذه نصائحي لجمهوري



*الجمهور السعودي كان منبهرًا بمسرحية "عطل فني"



*لا أسير مع الموضة وأحب شراء الملابس التي تتناسب مع مظهري





تُعد من أكثر فنانات جيلها تميزًا واجتهادًا، تتميز ملامحها بالجمال الذي لا يجعلك تمل من مشاهدتها، كما أنها تتمتع بنبرة صوت مميزة تجعلك تعرفها دون رؤيتها، استطاعت أن تفرض نفسها على الساحة الفنية وأن تجعل لنفسها مكانة خاصة في قلوب محبيها، تمتلك موهبة فنية كبيرة،وتعشق الفن، وترى أنه لابد يحمل رسالة يستفيد الجمهور منها، لذلك فهي تختار أعمالها بحرص شديد، وتسعى دائمًا أن تقدم لمحبيها أعمال فنية تحترم عقليتهم لكي تظل دائمًا في قلوبهم، إنها الجميلة والمتميزة دائمًا آيتن عامر.





ما الذي جذبك للمشاركة في مسلسل "فرصة تانية"؟



أن الدور جديدًا علىّ،ولم أقم بأدائه من قبل.



ماذا عن الشخصية التي تقومي بتقدميها خلال الأحداث ؟



أقدم شخصية فتاة رومانسية تقع في الحب بشكل جنوني، تسعى دائمًا للفوز بمن تُحب، كما أنها لديها استعداد للتضحية بآي شئ للوصول إلى حب عمرها.



هل انتهيتِ من تصوير مشاهدك؟



انتهيت من تصوير جزء كبير من مشاهدي،ومتبقي لدي 5 أيام فقط لكي أودع اللوكيشن.



ما الذي جذبك للمشاركة في مسلسل الأخ الكبير؟



أن الدور كان جديدًا عليّ، وطبيعة المسلسل كانت جديدة، وهذه المرة الأولى التي أقدم فيها دور بنت تجد حبيبها في الشارع.



ما سر تكرارك للتعاون مع الفنان محمد رجب؟



أنا أشعر بالسعادة الكبيرة بالعمل معه، لأنه فنان يتمتع بقدر كبير من الاحترام والرقي،وسبق وتعاونت معه في فيلم "سالم أبو أخته"،و فيلم "بيكيا" ونجاحا بشكل كبير، كما أنه من الفنانين المفضلين لدي.



هل تابعتي ردود الافعال عن المسلسل وقت عرضه؟



بالفعل كنت أهتم بمتابعة كل ما يكتب عن المسلسل،والجمهور كان يتفاعل مع الأحداث بشكل جديد، وسررت كثيرًا بردود الافعال التي لم تخطر على بال أحد، فالحمد لله المسلسل حقق نجاحًا كبيرًا من خلال السوشيال ميديا حيث كان يتصدر قائمة التريند كل يوم، ومن خلال الجمهور في الشارع فقد كانوا ينادونني باسم الشخصية.



ماذا عن كواليس العمل؟



الكواليس كانت رائعة، وسررت كثيرًا من العمل في ذلك المسلسل.



هل في دور تمنيتي تقديمه ولم تتيح ليكي الظروف الفرصة لتقديمه؟



لا يوجد دور محددًا، ولكنني أتمنى تقديم جميع الأدوار التي لم أقدمها من قبل.



هل انتي من الشخصيات المهوسة بالشوبينج والموضة؟



لست من الشخصيات المهوسة بالموضة، ولكنني من الشخصيات المغرمة بالشوبينج، فأنا أفضل شراء الملابس طوال الوقت، وأحب شراء الملابس التي تتناسب مع مظهري العام، ولا أسير على الموضة لأن ما يكون موضة في بعض الأحيان لا يتناسب مع تركيبتي.



ما هي الأكلات التي تبدعين في عملها؟



أنا أجيد عمل جميع الأكلات ولا سيما كباب الحلة، والأكلات الصينية والملوخية، والمكرونة بالبشاميل، والكوسة بالبشاميل، وأي وجبة بالبشاميل فأنا مميزة كثيرًا في طهيها.





شاركتي مؤخرًا في مسرحية "عطل فني".. فماذا عن استقبال الجمهور السعودي للعرض؟



الاستقبال كان فوق الخيال، فقد كان رائعًا كثيرًا، فقد كانوا يتفاعلون مع الافيهات بشكل جيد،بالإضافة إلى حضور الجالية المصرية التي كانت موجودة هناك للعرض،فقد كانوا سعداء كثيرًا، وأحسوا أننا قمنا بتهوين إحساس الغربة عليهم، بالإضافة إلى أن الجمهور السعودي كان منبهرًا بالمسرحية وشعرنا بذلك من خلال التعليقات التي كانت تصلنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.



كيف تم ترشيحك للمسرحية؟



تم ترشيحي من خلال الشاعر أمير طعيمة، وسررت كثيرًا بالعمل مع كل هؤلاء النجوم الذين اشتركوا فيها.



رفضت التواجد في المسراح لعدة سنوات، فما الذي حمسك وجعلك تراجعي عن قرارك؟



كنت أرفض الوقوف على خشبة المسرح لأنني كنت خائفة من ألا يقدم العمل بشكل جيد وأن يقوم بإظهاري بصورة لا تعجبني أو تعجب الجمهور، أو أن المسرحية لا يتم الإنفاق عليها جيدًا، فتظهر بشكل سئ، لذلك كنت مأجلة تلك الخطوة لبعض الوقت.



ما الحلم الذي لم تتمكني من تحقيقه حتى الآن؟



لا يوجد حلمًا لم أحققه، والحمد لله أنا راضية تمامًا بكل ما وصلت إليه الآن.



هل هناك أشياء في الوسط الفني تجعلكِ تغضبين منها؟



إطلاقًا لا يوجد شيئًا يجعلني أغضب من الوسط الفني، أنا أرى أننا من أهم الأوساط المتواجدة في العالم، لأننا نفيد المجتمع بشكل كبير، ولأن الفن رسالة، ومن المؤكد أننا نقدم موضوعات هامة في الأعمال التي نقوم بها، و أعتقد أن الجمهور يستفيد منها.



ما المهنة التي كنتِ ستفضلين العمل بها إذا لم تصبحي ممثلة؟



كنت سأفضل أن أصبح مغنية أو سيدة أعمال أو مقدمة برامج.



هل انتِ خائفة من الكورونا؟



بالتأكيد، ولا أخرج من المنزل حاليًا، لأنني خائفة كثيرًا على أهلي وعائلتي وأصحابي، واهتم باتباع جميع الإجراءات التي أصدرت من قبل وزارة الصحة.



ما النصائح التي تحبي أن تقومي بتوجيهها لجمهورك لكي نستطيع تخطى تلك الازمة؟



التزموا المنازل ال 15 التي حددتهم وزارة الصحة، وعدم النزول إلا للضرورة القصوى، وأتمنى من الله أن يرفع عنا البلاء،وأن تمر تلك الازمة على خير، وأن تسير الحياة بشكل أفضل.



ماذا عن علاقتك بالسوشيال ميديا؟



علاقتي قليلة جدًا بالسوشيال ميديا، لكنني المسئولة عن كل الصفحات الخاصة بيّ، وأهتم بنشر الأخبار أو نفيها أو تأكيدها من خلالها.



ما رأيك في الانتقادات اللاذعة اللي يتعرضلها بعض النجوم خلالها؟



لا أكون سعيدة بالانتقادات السيئة التي يتعرض لها زملائي دائمًا عبر السوشيال ميديا،ولكن كلما كانت الانتقادات بشكل جيد كلما نستفاد منها جميعًا، ولكن هناك بعض الأشخاص تكون مهمتهم تكسير مقاديفك.



ما رأيك في المهرجانات الشعبية.. وهل انتِ مع قرار منعها؟



المهرجان لون من ألوان الموسيقى ولا يجوز أن نقوم بمنعه أو نتسبب في إحباط من يقومون بغناء ذلك اللون،وأنا أفضل الاستماع إليها، لكن هناك بعض المهرجانات الشعبية تكون ليست جيدة لاحتوائها على كلام بذئ لا أحب سماعه ولا أحب أن يستمع إليه أحدًا من أولادي، وأنا ضد منع المهرجانات الشعبية التي تحتوي على فكرة ما وتناقش موضعًا معينًا، وأؤيد لمنع المهرجانات التي تحتوي على كلام سخيف.



من الفنانة التي تتمني تقديم قصة حياتها..إذا أردتي تقديم قصة حياة فنانة من الزمن الجميل؟



نجاة الصغيرة ووردة لأنني بعشقهم.