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إسرائيل تسجل خامس وفاة بفيروس كورونا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 09:19 ص
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة في إسرائيل، اليوم الأربعاء، تسجيل خامس حالة وفاة في البلاد، بفيروس كورونا وإجمالي الإصابات 2030، بحسب ما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وقد سجلت إسرائيل، في وقت سابق، حالة وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ما يرفع عدد الوفيات إلى 3 حالات، في وقت زاد فيه عدد المصابين إلى 1656 حالة.

 

وتوفى إسرائيلي يبلغ من العمر 87 عاما ويعاني من مرض السكري، في مستشفى هداسا بمدينة القدس الغربية.

 

وكانت السلطات الصحية الإسرائيلية، أعلنت أن عدد المصابين بالفيروس وصل إلى 2030 حالة.

 

ويواجه العالم، منذ يناير 2020، أزمة متدهورة ناجمة عن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وصنفت منظمة الصحة العالمية عدوى فيروس كورونا المستجد وباء عاما، وسجلت في العالم حتى الآن أكثر من 395 ألف إصابة بهذه السلالة في نحو 160 دولة، بما في ذلك 17234 وفاة و103732 حالة شفاء.

 

وتمكنت الصين حتى هذا اليوم من احتواء وباء فيروس كورونا في أراضيها وعالجت أكثر من 72.7 ألف شخص من أصل 81 ألف مصاب، في الوقت الذي تحول فيه العالم الغربي إلى بؤرة جديدة للجائحة.

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فيروس كورونا صحة عالمية خامس حالة وفاة تفشي الفيروس اسرائيل اجمالي الاصابات

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