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تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عمان

الأربعاء 25/مارس/2020 - 09:08 ص
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها اليوم الأربعاء بأن وزارة الصحة العمانية سجلت 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا.


وطالبت السلطات العمانية، في وقت سابق، المواطنين التقيد بإجراءات الحجر الصحي حسب الإرشادات، وعدم ارتياد الأماكن العامة أو دور العبادة، والمداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون، وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين، واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال.

 

تصاعد الجدل حول أصل فيروس كورونا الجديد، الذي تفشى في ديسمبر الماضي في مدينة ووهان الصينية، بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، إلى أعلى مستوياته.

 

 ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه فيروس صيني، فيما اشتبهت بكين في أن يكون وافدا من الولايات المتحدة.

 

وأشار بعض العلماء والمتخصصون المنشغلون الآن بمكافحة هذا الوباء القاتل، إلى عدم وجود دلائل على تخليقه وأنه فيروس "طبيعي" معروف "النسب"، تعرض لطفرة حولته إلى "قاتل" يمتلك القدرة على اختراق خلايا البشر.

 

 


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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا عمان 15 اصابة جديدة

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