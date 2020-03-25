مقتل وفقدان العشرات بسبب الفيضانات في إيران

أفاد موقع "إيران انترناشيونال، اليوم الأربعاء، بأن الأمطار الغزيرة في مختلف المناطق الإيرانية، نجمت عن حصول فياضانات شملت العديد من المحافظات والتي أودت بحياة 12 شخصا وفقدان أخرين.

وقال المتحدث باسم هيئة الطوارئ الإيرانية، مجتبى خالدي، إن الفياضانات أدت إلى مقتل 12 شخصا وفقدان اثنين أخرين، مضيفًا أن "11 محافظة من أصل 31 تضمّها إيران شهدت هطولا للأمطار الغزيرة"، لافتا إلى أن "محافظات هرمزكان، وبوشهر، و​كرمان​، وفارس، وسيستان-بلوشستان هي الأكثر تضررا ب​الفيضانات​".

وتابع: "عمليات الإغاثة لا تزال مستمرة في المناطق المنكوبة".

وفي وقت سابق، اجتاحت الفيضانات إقليم هرمزكان وسيستان وبلوشيستان بجنوب شرقي إيران، أسفرت عن مصرع شخص وفقدان آخر.

وحاصرت الفيضانات 40 قرية في إقليم سيستان وبلوشيستان، وجرى إجلاء سكان 6 قرى في الإقليم، حسبما قالت هيئة الهلال الأحمر الإيراني.