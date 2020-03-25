نجم الأهلي السابق ينصح عاشور بالاعتزال









وجه هشام حنفي، نائب رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي ونجم الفريق الأول بالكرة سابقا. نصيحة لحسام عاشور، لاعب وقائد فريق الأهلي، بشأن عدم تجديد عقده.





وأكد هشام حنفي خلال استضافته ببرنامج نمبر وان على قناة النهار: "من الأفضل لحسام عاشور الاعتزال في النادي الأهلي واحترام مشواره"



