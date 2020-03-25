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رئيس إحدى مستشفيات إيطاليا: جميع دول العالم غير مستعدة لكورونا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 04:01 ص
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الدكتور كمال غريبى
الدكتور كمال غريبى
مروة عبدالعزيز
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قال الدكتور كمال غريبى، رئيس مجلس إدارة إحدى المستشفيات بإيطاليا، إن نسبة الوفاة في إيطاليا ليست الوحيدة المرتفعة بين الدول، والعدد قليل بالنسبة للعدد الأصلى والمقدر بـ 120 ألف.

وأضاف "غريبي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الي يعرض عبر فضائية "cbc"، أمس الثلاثاء، أن ملازمة البيوت هو أمر مهم جدا للتغلب على هذا الوباء، وأرى أن جميع دول العالم كانوا غير مستعدون لكورونا إنها كارثة لم نرها على مر التاريخ.

وتابع: "أمريكا نفسها لم تكن مستعدة لهذا الوباء، ولا نستطيع أن نلوم أي وزراة صحة في الدول العربية فهذا الوباء عجزت عن محاربته الدول الكبرى.

وبدأ انتشار فيروس كورونا المستجد، مطلع العام الجاري في الصين، وانتقل منه إلى غالبية دول العالم.

وفي مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 100 حالة.

وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 12 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 3 أجانب و9 مصريين، 
بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 80 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 100 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أنه تم تسجيل 36 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، ماعدا حالة لأجنبي، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة مواطنة مصرية من محافظة الإسكندرية تبلغ من العمر 54 عامًا.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الثلاثاء 24 مارس هو 402 حالة من ضمنهم 80 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و20 حالة وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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فيروس كورونا صحة عالمية حظر حركة المواطنين تعليق جميع الخدمات

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