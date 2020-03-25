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أسرة معتز مطر ترفع دعوة لإسقاط جنسيته: لا يستحق أن يكون مصريًا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 08:23 ص
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بوابة الفجر
أمنية فوزي
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أكدت هبة شريف، زوجة معتصم مطر شقيق الأجير الهارب معتز مطر، أن مصر تسير بمعايير وخطط ممنهجة لمواجهة فيروس كورونا.

وعلقت "شريف"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، على دعوات معتز مطر للتظاهرات، قائلة: "معتز مطر بيركب موجة فيروس كورونا، وبيلمح تلميحات خبيثة، ويستغل الظروف وأزمة الناس لتحقيق مصالح شخصية".

وتابعت موجهة حديثها إلى الأجير الهارب: "بتتكلم على الشأن المصري ليه وبتدعوا الناس للتظاهر وأنت أصلًا مش موجود في مصر"، مؤكدة أن ما فعله معتز مطر شيء مخجل.

وشددت هبة شريف، على أن الهارب معتز مطر لا يستحق أن يكون حاملًا للجنسية المصرية، متابعة: "نحن بصدد رفع دعوة قضائية لإسقاط الجنسية المصرية عن معتز مطر".

ووجهت رسالة إلى الهارب معتز مطر، قائلة: "بتدخل في الشأن المصري ليه وأنت بتعاديه، ملكش دعوة بالشأن الداخلي، الناس الغلابة بتدفع ثمن دعواتك للنزول".



يذكر أن الإعلامي الإخواني معتز مطر، الهارب في تركيا، ارتدى ثوب الثعلب الماكر ليؤدي دور تضليل العقول، ويوهم البسطاء أنه متضامن مع أطباء مصر المرابطين في معسكرات الحجر الصحي بمختلف مستشفيات مصر.

واشتعلت نيران الفتنة في شوارع الإسكندرية؛ بدأت شرارتها الأولى من تركيا، حيث فلول جماعة الإخوان الإرهابية الهاربين هناك، والذين اعتادوا نفث سمومهم تجاه مصر، واستغلال أي أزمة لإحداث نوعٍ من القلاقل وزعزعة الاستقرار الداخلي.

وشهدت محافظة الإسكندرية، مظاهرات ليلية، دعا فيها الأهالي إلى رحيل فيروس «كورونا» الجديد، وهو ما أثار سخرية واسعة نظرا لأن الفيروس ينتشر بالتجمعات.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى مؤتمر صحفى حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من 7 مساء وحتى 6 صباحا اعتبارا من صباح الأربعاء ولمدة أسبوعين، مع إيقاف كافة وسائل النقل العام والخاص فى نفس الفترة، وذلك فى ظل الإجراءات الشاملة التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا 

وقال فى مؤتمر صحفى، أن عدم التزام المواطنين أدى لارتفاع نسب الإصابة بالفيروس، مؤكدا أن هناك قرارات أكثر شدة سيتم اتخاذها إذا تدهور الأمر.

كما أعلن رئيس الوزراء غلق كافة المحال التجارية والحرفية من 5 مساء وحتى 6 صباحا، مع الغلق التام يومى الجمعة والسبت، ولا يسرى القرار على البقالة أو الصيدليات والمخابز أو السوبر ماركت خارج المراكز التجارية.

وأعلنت الحكومة تعليق جميع الخدمات فى الشهر العقارى والمرور لمدة أسبوعين مع استثناء مكاتب الصحة. 

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، فى مؤتمر صحفى انه سيتم تطبيق العقوبات بقانون الطوارئ لكل من يخالف تعليمات حظر حركة المواطنين وغلق المحال من 5 مساء وحتى 6 صباحا مع الغلق التام يومى الجمعة والسبت. 

وأوضح أن العقوبات تبدأ من الغرامة من 4 آلاف جنيها وتصل للحبس. 

وناشد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الشباب قائلا: "لا تستهتروا بالأمر فممكن أن تنزلوا وتحملوا الفيروس وتنقلوه لأسركم وتكونوا سببا فى ضررهم"

كما ناشد المواطنين قائلا: "قللوا الحركة بين المحافظات ولا تنزلوا إلا للضرورة"، ووجه أجهزة الدولة لتقليل الحركة بين المحافظات، مؤكدا "أراهن على وعى المصريين فى هذه المرحلة".

ووجه مدبولى الشكر لكافة الأطقم الطبية على دورهم، فهم خط المواجهة لهذا الفيروس.

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الكلمات المفتاحية

معتز مطر مطر‏ مصر فيروس كورونا حظر حركة المواطنين تعليق جميع الخدمات

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