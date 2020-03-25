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تفاصيل جديدة حول العثور على جثة مدمن مخدرات في الجيزة

الأربعاء 25/مارس/2020 - 02:28 ص
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أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
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كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة أن مدمن المخدرات المعثور على جثته بمنطقة الدقي، أنفق المبالغ المالية التي كانت بحوزته على المخدرات التي كان يتعاطاها.

وأضافت التحريات أنه عقب إفلاسه، قام ببيع منقولات منزله لشراء المخدرات، وكان يتعاطى في الفترة الأخيرة مخدر "الإستروكس".

وعثرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، على جثة مدمن مخدرات داخل شقته، بمنطقة الدقي، وسط المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد عمرو طلعت، رئيس قطاع شمال الجيزة، بورود بلاغا للمقدم هاني الحسيني رئيس مباحث قسم شرطة الدقي من إدارة شرطة النجدة، يفيد بالعثور على جثة شخص داخل شقته بالقرب من فندق شهير، بنطاق القسم.

ووجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، بانتقال قوة أمنية لمكان البلاغ للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها، حيث انتقلت قوة أمنية بإشراف المقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة وسط الجيزة، وعُثر على جثة قاطن الشقة، دون أي إصابات ظاهرية، وتبين سلامة جميع أبواب ونوافذ الشقة.

في غضون ذلك، توصلت تحريات العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث وسط الجيزة إلى أن المتوفي أربعيني العمر، وكان يقيم بمفرده بالشقة محل الواقعة، وكان يتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الإستروكس" المخدر.

وعد توقيع الكشف الطبي على الجثة، تبين عدم وجود شبهة جنائية حول وفاته، وتحفظت الأجهزة الأمنية بالجيزة على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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في سياق آخر، تواصل الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة من جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة طفل، ملقاة بنطاق مركز أبو النمرس، فضلًا عن فحص بلاغات التغيب على مستوى المحافظة، وتعميم نشرة بأوصاف الطفل على أقسام ومراكز القطاع.

ويفحص رجال مباحث الجيزة كاميرات المراقبة المركبة بمحيط العثور على الجثة، والطرق المؤدية إلى مكان الواقعة.

كانت بوابة الفجر، قد حصلت في وقت سابق على صورة الطفل المعثور على جثته ملقاة بالطريق بمركز أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة.

وناشدت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، الأهالي، بالتواصل مع مركز شرطة أبو النمرس في حالة التعرف على الطفل، لسهولة الوصول إلى هويته.

وعثرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة على جثة طفل ملقاة بالطريق بنطاق مركز شرطة أبو النمرس، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا لمأمور مركز شرطة أبو النمرس، من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة طفل ملقاة بالطريق بنطاق المركز.

ووجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، بانتقال قوة أمنية لمكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.
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الكلمات المفتاحية

شرطة ابو النمرس حوادث الجيزة أخبار

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