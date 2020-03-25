عاجل.. أمريكا تكشف آخر مستجدات تطوير لقاح فيروس كورونا

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وفي مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 100 حالة.



وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 12 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 3 أجانب و9 مصريين،

بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 80 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 100 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.



وأوضح أنه تم تسجيل 36 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، ماعدا حالة لأجنبي، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة مواطنة مصرية من محافظة الإسكندرية تبلغ من العمر 54 عامًا.



وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الثلاثاء 24 مارس هو 402 حالة من ضمنهم 80 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و20 حالة وفاة.



وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.



قال مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنهم حققوا تطورًا كبيرًا في اختبارات تطوير لقاح ضد فيروس كورونا، وأنهم ماضون في مكافحة انتشار فيروس كورونا في أنحاء أمريكاودعا "بنس"، خلال مؤتمر صحفي للإدارة الأمريكية، قبل قليل بشأن الكشف مستجدات فيروس كورونا، الشعب الأمريكي لامتثال الإجراءت المتخذة لمواجهة فيروس كورونا.وأهاب نائب الرئيس الأمريكي، بكل أمريكي التعامل بجدية مع خطورة "كورونا"، منوهًا بأن الفيروس ينتشر بسرعة في نيويورك.في غضون ذلك، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "سنواصل تقديم البيانات حول التطورات الجديدة لمواجهة فيروس كورونا"، لافتًا إلى أن الحكومة الفيدرالية تستخدم كل إمكانيتها لإيصال المساعدات الطبية للولايات المتضررة.وأشار "ترامب"، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن فيروس كورونا يستهدف نحو 170 دولة، متابعًا: "سنصدر أكبر حزمة دعم مالي لمساعدة الأفراد والشركات المتضررة من فيروس كورونا".وأكد أنهم يتخذون كل الإجراءات لعودة الشركات الأمريكية للعمل، متابعًا: "أشكر كل الإدارات الأمريكية المساهمة في حرب القضاء على فيروس كورونا"، مشددًا على أن جميع المستشفيات الأمريكية جاهزة للتعامل مع الوباء.وبدأ انتشار فيروس كورونا المستجد، مطلع العام الجاري في الصين، وانتقل منه إلى غالبية دول العالم.