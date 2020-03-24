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رمضان صبحي يحكي أسباب عدم ظهوره بشكل جيد في الدوري الإنجليزي
الثلاثاء 24/مارس/2020 - 11:27 م
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علي نبوي
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أكد رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأن الدوري الإنجليزي صعب للغاية، والتدخلات فيه عنيفة للغاية.
وقال في تصريحات تلفزيونية :"الدوري الإنجليزي صعب، ومريت بظروف غير جيدة".
وأضاف :"لم تتاح لي فرصة حقيقية حينما كنت لاعبا في ستوك سيتي لتقديم مهاراتي".
وتابع :"عندما انتقلت إلى هيدير سفيلد تاون شاركت في جميع المباريات والمدرب أبلغني بأنه في المباريات الكبيرة من الممكن أن أكون بديلا".
وزاد :"قبل مباراة واتفورد في ملعبنا بهيدير سفيلد تاون تعرضت للإصابة بكدمة قوية وأجريت أشعة على مكان الإصابة وأبلغوني بأنني سأحتاج إلى أسبوعين للعودة للملاعب".
وأكمل :"سافرت لندن لطبيب كبير هناك وقمت بعرض نفسي عليه ومنحني العلاج وعدت للملاعب بعد أسبوعين، لأعود بعد شهر ونصف".
وواصل :"النتائج كانت سلبية مع الفريق والمدرب رفض إجراء أي تتغيرات وواجهني سوء توفيق، وبالتالي لم أشارك مع الفريق ومن هنا بدأت التفكير في الرحيل لكي أشارك".
وأتم تصريحات قائلًا :"الأهلي كلمني وأنا أيضا كنت بحاجة إليه، وعدت للنادي الأهلي من أجل العودة للمنتخب المصري، وشاركت في المباريات ولكن للأسف لم انضم للمنتخب".
وقال في تصريحات تلفزيونية :"الدوري الإنجليزي صعب، ومريت بظروف غير جيدة".
وأضاف :"لم تتاح لي فرصة حقيقية حينما كنت لاعبا في ستوك سيتي لتقديم مهاراتي".
وتابع :"عندما انتقلت إلى هيدير سفيلد تاون شاركت في جميع المباريات والمدرب أبلغني بأنه في المباريات الكبيرة من الممكن أن أكون بديلا".
وزاد :"قبل مباراة واتفورد في ملعبنا بهيدير سفيلد تاون تعرضت للإصابة بكدمة قوية وأجريت أشعة على مكان الإصابة وأبلغوني بأنني سأحتاج إلى أسبوعين للعودة للملاعب".
وأكمل :"سافرت لندن لطبيب كبير هناك وقمت بعرض نفسي عليه ومنحني العلاج وعدت للملاعب بعد أسبوعين، لأعود بعد شهر ونصف".
وواصل :"النتائج كانت سلبية مع الفريق والمدرب رفض إجراء أي تتغيرات وواجهني سوء توفيق، وبالتالي لم أشارك مع الفريق ومن هنا بدأت التفكير في الرحيل لكي أشارك".
وأتم تصريحات قائلًا :"الأهلي كلمني وأنا أيضا كنت بحاجة إليه، وعدت للنادي الأهلي من أجل العودة للمنتخب المصري، وشاركت في المباريات ولكن للأسف لم انضم للمنتخب".
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