رمضان صبحي يحكي أسباب عدم ظهوره بشكل جيد في الدوري الإنجليزي

أكد رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأن الدوري الإنجليزي صعب للغاية، والتدخلات فيه عنيفة للغاية.



وقال في تصريحات تلفزيونية :"الدوري الإنجليزي صعب، ومريت بظروف غير جيدة".



وأضاف :"لم تتاح لي فرصة حقيقية حينما كنت لاعبا في ستوك سيتي لتقديم مهاراتي".



وتابع :"عندما انتقلت إلى هيدير سفيلد تاون شاركت في جميع المباريات والمدرب أبلغني بأنه في المباريات الكبيرة من الممكن أن أكون بديلا".



وزاد :"قبل مباراة واتفورد في ملعبنا بهيدير سفيلد تاون تعرضت للإصابة بكدمة قوية وأجريت أشعة على مكان الإصابة وأبلغوني بأنني سأحتاج إلى أسبوعين للعودة للملاعب".



وأكمل :"سافرت لندن لطبيب كبير هناك وقمت بعرض نفسي عليه ومنحني العلاج وعدت للملاعب بعد أسبوعين، لأعود بعد شهر ونصف".



وواصل :"النتائج كانت سلبية مع الفريق والمدرب رفض إجراء أي تتغيرات وواجهني سوء توفيق، وبالتالي لم أشارك مع الفريق ومن هنا بدأت التفكير في الرحيل لكي أشارك".



وأتم تصريحات قائلًا :"الأهلي كلمني وأنا أيضا كنت بحاجة إليه، وعدت للنادي الأهلي من أجل العودة للمنتخب المصري، وشاركت في المباريات ولكن للأسف لم انضم للمنتخب".

