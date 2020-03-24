Advertisements
Advertisements
Advertisements

رمضان صبحي يحكي أسباب عدم ظهوره بشكل جيد في الدوري الإنجليزي

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 11:27 م
Advertisements
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
أكد رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأن الدوري الإنجليزي صعب للغاية، والتدخلات فيه عنيفة للغاية.

وقال في تصريحات تلفزيونية :"الدوري الإنجليزي صعب، ومريت بظروف غير جيدة".

وأضاف :"لم تتاح لي فرصة حقيقية حينما كنت لاعبا في ستوك سيتي لتقديم مهاراتي".

وتابع :"عندما انتقلت إلى هيدير سفيلد تاون شاركت في جميع المباريات والمدرب أبلغني بأنه في المباريات الكبيرة من الممكن أن أكون بديلا".

وزاد :"قبل مباراة واتفورد في ملعبنا بهيدير سفيلد تاون تعرضت للإصابة بكدمة قوية وأجريت أشعة على مكان الإصابة وأبلغوني بأنني سأحتاج إلى أسبوعين للعودة للملاعب".

وأكمل :"سافرت لندن لطبيب كبير هناك وقمت بعرض نفسي عليه ومنحني العلاج وعدت للملاعب بعد أسبوعين، لأعود بعد شهر ونصف".

وواصل :"النتائج كانت سلبية مع الفريق والمدرب رفض إجراء أي تتغيرات وواجهني سوء توفيق، وبالتالي لم أشارك مع الفريق ومن هنا بدأت التفكير في الرحيل لكي أشارك".

وأتم تصريحات قائلًا :"الأهلي كلمني وأنا أيضا كنت بحاجة إليه، وعدت للنادي الأهلي من أجل العودة للمنتخب المصري، وشاركت في المباريات ولكن للأسف لم انضم للمنتخب".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

رمضان صبحي الدوري الإنجليزي الأهلي

أخبار تهمك

بعد كورونا.. فيروس جديد يضرب الصين ويبدأ في حصد الأرواح

منذ حوالي 7 ساعات

أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 24 مارس: البرسا يقرر بيع لاعبه الزجاجي..بارتوميو يتخذ قرارًا صادمًا ضد كيكي سيتين.. ميسي يأمر ببيع نجم برشلونة

منذ ساعة و 9 دقيقة

الأهلي يقترب من ضم كبرى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 4 ساعات

خبر سار.. الصحة تصدر بيانا عاجلا بشأن مصابى كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

رمضان صبحي يُفاجي جماهير الأهلي بتصريح مثير

منذ ساعة و 27 دقيقة

"الصحة العالمية" تكشف موقف مصر من كورونا.. وتوجه رسالة مهمة للمواطنين (فيديو)

منذ ساعتين و 37 دقيقة

رئيس الأهلي يصدم حسام عاشور

منذ أقل من ساعتين

عاجل - نجم الأهلي يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لعاصفة ترابية شديدة

منذ حوالي 12 ساعة

قرارت من العيار الثقيل.. الخطيب يحسم 4 ملفات قوية في الأهلي

منذ نصف ساعة

موندو ديبورتيفو: ريال مدريد يحسم صفقته الصيفية الأولى

منذ أقل من ساعة

تصريح صادم من أستاذ أمراض قلب عن اكتشاف علاج لكورونا

منذ حوالي 17 ساعة

بسبب رسالة.. أزمة منتظرة بين شيكابالا ومرتضي منصور

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. بشرى سارة لأولياء أمور طلاب المدارس والجامعات الخاصة

منذ يوم

عاجل - الكشف عن تفاصيل إصابة نجم الأهلي بالرباط الصليبي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. عالم مصري يكشف مدى خطورة فيروس هانتا الجديد على المصريين

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

رمضان صبحي: الإصابة حرمتني من انطلاقة قوية مع هدر سفيلد تاون

وفد من الأهلي لحسم صفقة رمضان صبحي

رمضان صبحي يشاهد مران الأهلي قبل الرحيل

جلسة خاصة بين مارتن لاسارتي ورمضان صبحي

لاسارتي وعبد الحفيظ يجتمعان مع رمضان صبحي من أجل التفاوض

عاجل - الأهلي يتوصل لاتفاق مع هيدير سفيلد لضم رمضان صبحي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:08 م

رئيس الأهلي يصدم حسام عاشور

عاجل.. عالم مصري يكشف مدى خطورة فيروس هانتا الجديد على المصريين

07:20 م

بعد كورونا.. فيروس جديد يضرب الصين ويبدأ في حصد الأرواح

04:28 م

رمضان صبحي يُفاجي جماهير الأهلي بتصريح مثير

10:25 م

خبر سار.. الصحة تصدر بيانا عاجلا بشأن مصابى كورونا

08:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status