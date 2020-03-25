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تامر أمين يوجه رسالة للشعب الصيني بعد ظهور فيروس جديد

الأربعاء 25/مارس/2020 - 12:15 ص
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الإعلامي تامر أمين
الإعلامي تامر أمين
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي تامر أمين، إن فيروس "هانتا" الذي ظهر في الصين ينتقل من القوارض، مضيفا: "اللي هياكل قوارض هيجيله الفيروس"، موضحا أن منظمة الصحة العالمية أوضحت أن هذا الفيروس لا ينتقل من إنسان لآخر.

وأضاف "أمين"، خلال برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الثلاثاء: "إحنا مش ناقصين كفاية وباء واحد"، موجها رسالة إلى الشعب الصيني، قائلا: "هى حبكت خفافيش وفيران، مش كده الرحمة، إحنا عايشين معاكم على نفس الكوكب".

وتابع الإعلامي تامر أمين: "الكوكب ده هينتحر من اللي بتاكلوه، لو زهقتوا من أكلكم نبعتلكم صبحي كابر والبرنس والشيف الشربيني".

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى مؤتمر صحفي، الثلاثاء، حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من 7 مساء وحتى 6 صباحا اعتبارا من صباح غد الأربعاء ولمدة أسبوعين، مع إيقاف كافة وسائل النقل العام والخاص فى نفس الفترة، وذلك فى ظل الإجراءات الشاملة التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا 

وقال في مؤتمر صحفى، أن عدم التزام المواطنين أدى لارتفاع نسب الإصابة بالفيروس، مؤكدا أن هناك قرارات أكثر شدة سيتم اتخاذها إذا تدهور الأمر.

كما أعلن رئيس الوزراء غلق كافة المحال التجارية والحرفية من 5 مساء وحتى 6 صباحا، مع الغلق التام يومى الجمعة والسبت، ولا يسرى القرار على البقالة أو الصيدليات والمخابز أو السوبر ماركت خارج المراكز التجارية.

وأعلنت الحكومة تعليق جميع الخدمات فى الشهر العقارى والمرور لمدة أسبوعين مع استثناء مكاتب الصحة. 

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، فى مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء انه سيتم تطبيق العقوبات بقانون الطوارئ لكل من يخالف تعليمات حظر حركة المواطنين وغلق المحال من 5 مساء وحتى 6 صباحا مع الغلق التام يومى الجمعة والسبت. 

وأوضح أن العقوبات تبدأ من الغرامة من 4 آلاف جنيها وتصل للحبس. 

وناشد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الشباب قائلا: "لا تستهتروا بالأمر فممكن أن تنزلوا وتحملوا الفيروس وتنقلوه لأسركم وتكونوا سببا فى ضررهم"

كما ناشد المواطنين قائلا: "قللوا الحركة بين المحافظات ولا تنزلوا إلا للضرور"، ووجه أجهزة الدولة لتقليل الحركة بين المحافظات، مؤكدا "أراهن على وعى المصريين فى هذه المرحلة".

ووجه مدبولى الشكر لكافة الأطقم الطبية على دورهم، فهم خط المواجهة لهذا الفيروس.
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الكلمات المفتاحية

هانتا فيروس كورونا صحة عالمية حظر حركة المواطنين تعليق جميع الخدمات

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