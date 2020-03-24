أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 24 مارس: البرسا يقرر بيع لاعبه الزجاجي..بارتوميو يتخذ قرارًا صادمًا ضد كيكي سيتين.. ميسي يأمر ببيع نجم برشلونة

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الثلاثاء 24 - 3 - 2020 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هي توابع تأجيل الدوري الاسباني في الفترة المقبلة بعد انتشار فيروس كورونا.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء الموافق 24 - 3 - 2020 :-





- نصيحة إنجليزية لنجم برشلونة بشأن مستقبله





ذكرت صحيفة (سبورت) الإسبانية، ريو فيرديناند نجم فريق مانشستر يونايتد السابق ومحلل قنوات سكاي سبورتس، يرى بأن الفريق المثالي لفيليب كوتينيو هو توتنهام هوتسبير، بسبب نوعية اللاعبين التي يملكها النادي اللندني، وقال فيرديناند: “كوتينيو قدم مستوى مميز مع ليفربول، ولكن منذ مغادرته لم يجد مكانه بعد، في برشلونة كافح من أجل التأقلم، وفي بايرن ميونخ لم يكن الأمر جيداً أيضاً بالنسبة له”.





- قرار صادم من لاعبي برشلونة ضد إدارة الفريق





أشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة الماركا، إن تخفيض الرواتب لدى اللاعبون غير مقتنعين بالاقتراح الأول من إدارة البارسا بشأن عقودهم، ولم يقتنع لاعبو البلاوجرانا بأول إقتراح من الادارة فيما يخص تخفيض الرواتب بسبب فيروس كورونا، ورغم ذلك طلبوا مهلة من قادة النادي من اجل التشاور مع مستشاريهم الماليين، ولا ببدو انهم سيوافقون حاليا.





- برشلونة يتخذ قرار صادم بشأن سيتين





كشفت تقارير صحفية إسبانية أنه هناك اتجاه داخل نادي برشلونة لإقالة سيتين من تدريب الفريق في نهاية الموسم الجاري، وأشارت التقارير إلى أن نادي برشلونة يفكر في إقالة سيتين لأنه لم يقدم أي جديد مع الفريق سواء في الأداء أو النتائج منذ توليه مهمة تدريب النادي.





- إنتر ميلان يزف نبأ سار لبرشلونة بشأن صفقة الموسم





ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن نادي إنتر ميلان حاليا يفاضل بين الجاوبي بير إيمريك أوباميانج مهاجم نادي أرسنال أو الفرنسي أوليفيه جيرو مهاجم نادي تشيلسي لضم أحدهم الصيف القادم، وأكدت الصحيفة أن نادي إنتر ميلان يفاضل بين جيرو أو أوباميانج لضم أحدهم الصيف القادم تحسبا لرحيل لاوتارو مارتينيز في نهاية الموسم الجاري إلى نادي برشلونة.





- برشلونة يستغني عن مدافعه الزجاجي





أكدت صحيفة "سبورت" أن برشلونة قرر بيع مدافعه صامويل أومتيتي بسبب كثرة إصاباته المتكررة في الركبة، وأوضحت أن برشلونة يأمل في بيع أومتيتي بـ50 مليون يورو أو الدخول ضمن حسابات صفقة نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.





- تير شتيجن يشترط على برشلونة لتجديد عقده





أشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة سبورت، إن شتيجن يرغب في الحصول على راتب لاعب من قمة اللاعبين في البارسا حوالي 10 مليون يورو، وسوف يعرض البارسا على الحارس الألماني تمديد العقد حتى صيف موسم 2024 براتب تصاعدي، بحيث يصل في نهاية مدة العقد لما يطلبه.





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