ليس مبابي.. مهاجم جديد يدخل دائرة اهتمام ريال مدريد

ذكرت تقرير صحفية اليوم دخول المهاجم الدولي النرويجي هالاند لاعب نادي بوروسيا دورتموند الألماني دائرة اهتمام نادي ريال مدريد الإسباني للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتعزيز خط هجوم الفريق ويكون بديل اللاعب الدولي الفرنسي كريم بنزيمة.





وقالت التقرير الاسباني:"رغم اهتمام نادي ريال مدريد الإسباني بالتعاقد مع نجمي باريس سان جيرمان الفرنسي اللاعب الدولي البرازيلي نيمار جونيور و اللاعب الدولي الفرنسي كيليان مبابي اللذان ينتهيا عقودهما في صيف عام 2022 لكن سيواجه صعوبة كبيرة حيث ترفض أدارة النادي الفرنسي في التفريط بالاعبان إلا بشرط الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا".





وأضاف التقرير الاسباني:" هذا ادي الي أن نادي ريال مدريد الإسباني بات حريص جداً على تعزيز وتدعيم خط هجوم الفريق، خلال الفترة المقبلة من سوق الإنتقالات، خاصة في ظل عدم إقتناع زيدان بالشاب لوكا يوفيتش حيث تم وضع مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني اللاعب الدولي النرويجي إيرلينج هالاند على رأس أولوياته هذا الصيف".





واختتم التقرير:" رئيس نادي ريال مدريد بيريز يرى بأن هالاند هو البديل المثالي لكريم بنزيما، نظراً للأداء الذي قدمه اللاعب صاحب الـ19 عاماً مع الفريق الألماني الفترة الماضية حيث ستشهد الأيام المقبلة إجراء محادثات مع مسؤولي هالاند، في محاولة للتوصل إلى اتفاق للتعاقد معه".



