قفزة بمؤشرات البورصة الأمريكية بنهاية التعاملات





قفزت مؤشرات البورصة الأمريكية بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، ليربح مؤشر "داو جونز" الصناعي بأكثر من 2100 نقطة، مع آمال المستثمرين بشأن وصول المشرعين الأمريكيين إلى اتفاق بشأن التحفيزات المالية لإنقاذ الاقتصاد المتضرر من تفشي كورونا.









وعبر زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ "تشاك شومر" ووزير الخزانة "ستيفن منوشين" عن آمالهم في إقرار حزمة تحفيزية بقيمة تريليوني دولار لدعم الاقتصاد.





وجاءت مكاسب "وول ستريت"، بالتزامن مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية، كما أشار الرئيس دونالد ترامب إلى أنه حريص على عودة انتعاش الاقتصاد، على الرغم من مخاوف مسؤولي الصحة العامة.





وحصلت الأسواق اليوم على الدعم أيضاً من قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي، حيث قال بالأمس إنه سيشرع في برنامج شراء أصول غير محدود مع التأكيد على أن البرنامج سيتم تشغيله "بالمبالغ المطلوبة" لدعم الأداء السلس لدعم الاقتصاد.





وبالنسبة للبيانات الاقتصادية، انكمش النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة لأدنى مستوى على الإطلاق، كما تراجعت مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة بأقل من التقديرات.





وصعد مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 11.4 بالمائة وهو ما يعادل 2112 نقطة، ليصل إلى 20704.9 نقطة، ليسجل أكبر صعود يومي من حيث النسبة المئوية منذ 1933.





وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنحو9.4 بالمائة إلى 2447.3 نقطة.





وزاد مؤشر "ناسداك" بنسبة 8.1 بالمائة ليصل إلى 7417 نقطة.





وانخفض المؤشر الرئيسي للدولار بنحو 0.4 بالمائة ليسجل 102.073.







