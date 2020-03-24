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مصرع ربة منزل وإصابة آخرين في اشتباكات بقنا

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 10:17 م
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بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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لقيت ربة منزل مصرعها، مساء اليوم الثلاثاء، وأصيب آخرين، في مشاجرة بسبب خلافات على الجيرة بمركز دشنا، شمال محافظة قنا.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء شريف عبد الحميد، إخطارًا، بمصرع ربة منزل، وإصابة اثنين آخرين، في مشاجرة بسبب خلافات على الجيرة بقرية فاو غرب بدشنا.

انتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد حاتم حفني، وكيل فرع البحث الجنائي، إلى مقر الواقعة، في محاولة للسيطرة على الاشتباكات، وضبط المتهمين.

تم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

كما أصيب معلم، مساء اليوم الثلاثاء بطلقات نارية، في تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين بقرية السليمات، التابعة لمركز أبوتشت، شمال محافظة قنا.تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء شريف عبدالحميد، إخطارًا، بإصابة محمود أبو الوفا محمد، 40 عامًا، معلم، بطلقات نارية في تجدد خصومة ثأرية بين عائلتي " الخلابصة والفواطم"، بقرية السليمات التابعة لمركز أبوتشت.انتقلت قوة امنية برئاسة العميد قرشي عبدالمنعم، رئيس فرع البحث الجنائي، في محاولة للسيطرة على الموقف، وتم نقل المصاب إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.
بينما لقي طالبين مصرعهما، صباح اليوم الثلاثاء، في تصادم دراجة بخارية ومقطورة جرار زراعي بنجع حمادي.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء شريف عبد الحميد، إخطارًا، بمصرع محمد احمد محمود احمد، 29 عاما، حاصل على ثانوية أزهرية، وعلي عمران أحمد توفيق، 17 عاما، طالب، ومقيمان بقرية الشاورية بنجع حمادي، في حادث دراجة بخارية كانا يستقلانها ومقطورة جرار زراعي، بالقرب من قرية الشاورية بنجع حمادي.

تم نقل الجثتين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

كما عثرت الأجهزة الأمنية بنجع حمادي، شمال محافظة قنا، بالتنسيق مع أهالي قرية هو، على جثة مسنة غريقة بمنطقة المفارق بنهر النيل.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء شريف عبدالحميد، إخطارًا، من الدكتور بدوي سعيد، مدير عام مرفق الإسعاف في قنا، يفيد تمكن رجال قوات الإنقاذ النهري بمركز شرطة نجع حمادي، بانتشال جثة مسنة مجهولة الهوية، تبلغ من العمر قرابة 62 عاما، بنهر النيل بنجع حمادي.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فرشوط المركزي،وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.
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