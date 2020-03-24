الأرصاد: طقس الأربعاء شديد البرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 24 درجة



القاهرة الكبرى

لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، والرياح معتدلة.



الوجه البحري

لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، والرياح معتدلة.



السواحل الشمالية الغربية

لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة.



السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء

لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، والرياح معتدلة.



جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر

معتدل نهارًا، بارد ليلًا، والرياح معتدلة.



شمال الصعيد

معتدل نهارًا، شديد ليلًا، والرياح معتدلة.



جنوب الصعيد

حار نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة.



هذا وأكدت الأرصاد الجوية أنه يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا على السواحل الشمالية الغربية، لطيف نهارا شديد البرودة ليلا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للحرارة نهارا بارد ليلا على شمال الصعيد، حار نهارا لطيف ليلا على جنوب الصعيد.



وقالت الأرصاد الجوية إن الرياح من المتوقع أن تكون معتدلة على الوجه البحري والقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، كما من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح جنوبية شرقية.



وفي سياق آخر، أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من 7 مساء وحتى 6 صباحا اعتبارا من صباح غد الأربعاء ولمدة أسبوعين، مع إيقاف كافة وسائل النقل العام والخاص فى نفس الفترة، وذلك فى ظل الإجراءات الشاملة التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا



وقال فى مؤتمر صحفى، إن عدم التزام المواطنين أدى لارتفاع نسب الإصابة بالفيروس، مؤكدا أن هناك قرارات أكثر شدة سيتم اتخاذها إذا تدهور الأمر.



كما أعلن رئيس الوزراء غلق كافة المحال التجارية والحرفية من 5 مساءا وحتى 6 صباحا، مع الغلق التام يومى الجمعة والسبت ولا يسرى القرار على البقالة أو الصيدليات والمخابز أو السوبر ماركت خارج المراكز التجارية.



وأعلنت الحكومة تعليق جميع الخدمات فى الشهر العقارى والمرور لمدة أسبوعين مع استثناء مكاتب الصحة.



وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، فى مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء انه سيتم تطبيق العقوبات بقانون الطوارئ لكل من يخالف تعليمات حظر حركة المواطنين وغلق المحال من 5 مساء وحتى 6 صباحا مع الغلق التام يومى الجمعة والسبت، موضحا أن العقوبات تبدأ من الغرامة من 4 آلاف جنيها وتصل للحبس.



وناشد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الشباب قائلا: "لا تستهتروا بالأمر فممكن أن تنزلوا وتحملوا الفيروس وتنقلوه لأسركم وتكونوا سببا فى ضررهم"



كما ناشد المواطنين قائلا: "قللوا الحركة بين المحافظات ولا تنزلوا إلا للضرور"، ووجه أجهزة الدولة لتقليل الحركة بين المحافظات، مؤكدا "أراهن على وعى المصريين فى هذه المرحلة"، موجها الشكر لكافة الأطقم الطبية على دورهم، فهم خط المواجهة لهذا الفيروس.

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء الموافق 25 مارس 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.وإليكم حالة الطقس المتوقعة: