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آخرهم مهاجم الأهلي.. 6 نجوم عرب طالتهم شائعات الإصابة بـ"كورونا"

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 09:28 م
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بوابة الفجر
علاء خليف
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شائعات عديدة طالت بعض نجوم كرة القدم المصريين والعرب خلال الفترة الأخيرة بخصوص إصابتهم بفيروس كورونا المستجد COVID -19، وذلك نتيجة انتشار الفيروس المميت بشكل مرعب في جميع أنحاء العالم، وإصابته لبعض الرياضيين ونجوم الساحرة المستديرة.
ويعد المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي المعار لفريق الاتفاق السعودي آخر ضحايا شائعات الإصابة بفيروس كورونا من نجوم الكرة العربية، بعدما انتشرت أنباء خلال الساعات الماضية حول إصابته بالفيروس المستجد، ولكن اللاعب نفي تلك الأنباء عبر حسابه على انستجرام قائلًا: " الحمد لله أنا بخير وما يروج كاذب".

ويستعرض "الفجر الرياضي" أبرز اللاعبين المصريين والعرب الذين طالتهم شائعات الإصابة بفيروس كورونا:-

- محمد صلاح:

يأتي نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي في صدارة اللاعبين المصريين والعرب الذي طالتهم شائعة الإصابة بكورونا، وذلك بعد مخالطته حارس مرمي بورنموث الذي ظهرت عليه أعراض الوباء، ولكن نفي رامي عباس وكيل أعمال نجم الفراعنة تلك الأنباء مطالبًا الإعلام بضرورة تحري الدقة عند نشر هذه الأخبار الهامة.

- أحمد حسن "كوكا":

انتشرت أنباء عديدة عن إصابة مهاجم منتخب مصر أحمد حسن كوكا بفيروس كورونا، وذلك نظرًا لمخالطته رئيس ناديه الذي ثبت إصابته بالفيروس، ولكن نفي مهاجم الفراعنة تلك الأنباء تمامًا وأكد أن نتائج التحاليل الخاصة به جاءت سلبية.

- إبراهيم النقاش:

طاردت شائعات الإصابة بفيروس كورونا، إبراهيم النقاش لاعب الوداد المغربي  خلال الأيام الماضي، ونفي اللاعب تلك الأنباء تمامًا، وأكد أنه بصحة جيدة ولا يعاني من الإصابة بالفيروس المستجد.

- ثنائي الإسماعيلي:

انتشرت أخبار عديدة حول إصابة ثنائي الإسماعيلي محمد مجدي ومحمد صادق بفيروس كورونا أثناء تواجدهما مع بعثة الفريق بالمغرب لمواجهة الرجاء بالبطولة العربية، ولكن نفي صبري المنياوي مدير الكرة بالنادي وسعفان الصغير مدرب حراس المرمي تلك الأنباء، وأكدوا أن لا يوجد أي إصابات بالفيروس في صفوف الدراويش.

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الكلمات المفتاحية

وليفربول فيروس كورونا الساحرة المستديرة الدوري المصري الأهلي الإسماعيلي

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