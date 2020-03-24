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"الصحة العالمية" تكشف موقف مصر من كورونا.. وتوجه رسالة مهمة للمواطنين (فيديو)

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 09:15 م
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بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية بالقاهرة، إن الشعب المصري إذا التزام بالإجراءات الاحترازية من الآن، فسيكون هناك انخفاضًا في أعداد الإصابة بفيروس كورونا، بعد 14 يومًا لأن هذه المدة هي فترة حضانة الفيروس.

ولفت "جبور"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، إلى أن مصر في مفترض طرق الآن، والمسؤولية الأكبر تقع على الشعب لأن التزام الشعب بالإجراءات الاحترازية خلال هذه الفترة سيتوقف عليه زيادة الإصابات بالفيروس أو انخفاضها.

وأشار إلى أن بعض المصريين لا يأخذون أزمة فيروس كورونا محمل الجد، وهذا أمر غير جيد، حتى لا تصل مصر لسيناريو إيطاليا في أزمة فيروس كورونا.


وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من 7 مساء وحتى 6 صباحا اعتبارا من صباح غد الأربعاء ولمدة أسبوعين، مع إيقاف كافة وسائل النقل العام والخاص فى نفس الفترة، وذلك فى ظل الإجراءات الشاملة التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا

وقال فى مؤتمر صحفى، أن عدم التزام المواطنين أدى لارتفاع نسب الإصابة بالفيروس، مؤكدا أن هناك قرارات أكثر شدة سيتم اتخاذها إذا تدهور الأمر.

كما أعلن رئيس الوزراء غلق كافة المحال التجارية والحرفية من 5 مساء وحتى 6 صباحا، مع الغلق التام يومى الجمعة والسبت، ولا يسرى القرار على البقالة أو الصيدليات والمخابز أو السوبر ماركت خارج المراكز التجارية.

وأعلنت الحكومة تعليق جميع الخدمات فى الشهر العقارى والمرور لمدة أسبوعين مع استثناء مكاتب الصحة.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، فى مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء انه سيتم تطبيق العقوبات بقانون الطوارئ لكل من يخالف تعليمات حظر حركة المواطنين وغلق المحال من 5 مساء وحتى 6 صباحا مع الغلق التام يومى الجمعة والسبت.

وأوضح أن العقوبات تبدأ من الغرامة من 4 آلاف جنيها وتصل للحبس.

وناشد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الشباب قائلا: "لا تستهتروا بالأمر فممكن أن تنزلوا وتحملوا الفيروس وتنقلوه لأسركم وتكونوا سببا فى ضررهم"

كما ناشد المواطنين قائلا: "قللوا الحركة بين المحافظات ولا تنزلوا إلا للضرور"، ووجه أجهزة الدولة لتقليل الحركة بين المحافظات، مؤكدا "أراهن على وعى المصريين فى هذه المرحلة".

ووجه مدبولى الشكر لكافة الأطقم الطبية على دورهم، فهم خط المواجهة لهذا الفيروس.
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