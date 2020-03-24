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حقيقة مفاوضات الزمالك مع نجم الوداد

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 09:01 م
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بوابة الفجر
أحمد السيد
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نفى مسئولي الزمالك الدخول في مفاوضات مع وليد الكرتي نجم نادي الوداد المغربي من أجل ضمه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

 

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى  أن وليد الكرتي لاعب الوداد البيضاوي المغربي أصبح على رأس اهتمامات إدارة الزمالك للتعاقد مع النجم الشاب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد

 

وأكد مصدر مسؤول  داخل مجلس إدارة نادي الزمالك الدخول في مفاوضات مع الكرتي خاصة أنه لم يتم عقد جلسة بين الجهاز الفني ومجلس الإدارة للحديث عن ملف الصفقات الجديدة.

 

ويضم نادي الزمالك الرباعي الأجنبي فرجاني ساسي، وأشرف بن شرقي ومحمد اوناجم، وكابونجو كاسونجو، وذلك بعد رحيل التونسي حمدي النقاز بداعي عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة.

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