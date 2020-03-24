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بعد تسجيل بياناتهم.. "القوي العاملة" تزف خبرًا سارًا للعمالة غير المنتظمة

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 08:57 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن هناك توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بالعمالة غير المنتظمة، مشيرا إلى أن كل مديريات الاقوى العامة على مستوى الـ 27 محافظة، يوجد بها إدارة للعمالة غير المنتظمة، ويسجل بها العمال أسمائهم.

وأشار "سعفان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، إلى أن عدد العمال المسجلة في قاعدة بيانات الوزارة يبلغ 120 ألف عامل، منوها بأنهم اطلقوا منذ 3 ايام استمارة على موقع الوزارة حتى يسجل كافة العمالة المنتظمة أنفسهم بقاعدة بيانات الوزارة.

وأوضح أنه حتى الآن بلغ عدد من سجلوا أنفسهم حتى الآن 130 ألف، وجاري تدقيق بيانات، وبعدها ستصرف لهم المنحة.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من 7 مساء وحتى 6 صباحا اعتبارا من صباح غد الأربعاء ولمدة أسبوعين، مع إيقاف كافة وسائل النقل العام والخاص فى نفس الفترة، وذلك فى ظل الإجراءات الشاملة التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا

وقال فى مؤتمر صحفى، أن عدم التزام المواطنين أدى لارتفاع نسب الإصابة بالفيروس، مؤكدا أن هناك قرارات أكثر شدة سيتم اتخاذها إذا تدهور الأمر.

كما أعلن رئيس الوزراء غلق كافة المحال التجارية والحرفية من 5 مساء وحتى 6 صباحا، مع الغلق التام يومى الجمعة والسبت، ولا يسرى القرار على البقالة أو الصيدليات والمخابز أو السوبر ماركت خارج المراكز التجارية.

وأعلنت الحكومة تعليق جميع الخدمات فى الشهر العقارى والمرور لمدة أسبوعين مع استثناء مكاتب الصحة.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، فى مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء انه سيتم تطبيق العقوبات بقانون الطوارئ لكل من يخالف تعليمات حظر حركة المواطنين وغلق المحال من 5 مساء وحتى 6 صباحا مع الغلق التام يومى الجمعة والسبت.

وأوضح أن العقوبات تبدأ من الغرامة من 4 آلاف جنيها وتصل للحبس.

وناشد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الشباب قائلا: "لا تستهتروا بالأمر فممكن أن تنزلوا وتحملوا الفيروس وتنقلوه لأسركم وتكونوا سببا فى ضررهم"

كما ناشد المواطنين قائلا: "قللوا الحركة بين المحافظات ولا تنزلوا إلا للضرور"، ووجه أجهزة الدولة لتقليل الحركة بين المحافظات، مؤكدا "أراهن على وعى المصريين فى هذه المرحلة".

ووجه مدبولى الشكر لكافة الأطقم الطبية على دورهم، فهم خط المواجهة لهذا الفيروس.
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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا حظر حركة المواطنين تعليق جميع الخدمات القوى العاملة العمالة غير المنتظمة

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