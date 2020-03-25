9 فئات تعمل بكامل طاقتها في وقت الحظر.. تعرف عليها

أصدرت الحكومة المصرية، عدة قرارات لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" تهدف لأمانة وسلامة المواطنين، ومنها قرار حظر التجوال من الساعة 7 مساءً إلى الساعة 6 صباحًا، ولكنه لا يسري على عدة فئات، يتطلب منها العمل بكل طاقتها في وقت حظر التجوال وتستعرض " الفجر" هذه الفئات فيما يلي:





1- رجال الشرطة:

نظرًا لطبيعة عمل وجهود رجال الشرطة، والتي تتطلب وجودهم على مدار اليوم بأكمله لاسيما فيما نعيشه الآن من ظروف طارئة بسبب أزمة كورونا، فإن لهم دور كبير في حماية وتأمين المنشآت الهامة والحيوية بالدولة، وأعلنت وزارة الداخلية اليوم البدء في تنفيذ قرار مجلس الوزارء بالإغلاق وحظر التحرك في المواعيد المحددة، وأهابت بالمواطنين الإلتزام بتنفيذ القرار حفاظًا على أمنهم وسلامتهم.





2- القوات المسلحة:

نظرا للدور المتفاني في خدمة الوطن وتأمينه، الذي تقدمه أفراد وعناصر القوات المسلحة وطبيعة عملهم التي تتطلب تواجدهم على مدار اليوم بأكمله، إلى جانب دورهم الفعال بالتزامن مع تفشي فيروس كورونا، وما يقومون به من تطهير وتعقيم لكافة المنشآت الهامة والحيوية والمناطق التي يكثر تردد المواطنين عليها، بالإضافة إلى جهودهم في إنتاج وعرض المطهرات والكمامات للمواطنين في المنافذ الخاصة بالقوات المسلحة بسعر التصنيع، بجانب خدماتهم الأساسية التي يقدموها للمواطنين فلا تنحصر جهودهم على خدمة الوطن فقط وإنما المواطنين.





3- الأطباء والممرضون:

يتواجد الأطباء والممرضين خلف كواليس المعركة اليومية ضد فيروس كورونا، ويقومون بجهد مضن، ما دعا لإطلاق لقب "الجيش الأبيض" عليهم، لاسيما أن عملهم لفترات طويلة في الليل والنهار ونومهم على أرضية المستشفيات يعد أمرًا طبيعًا لهم، وفي ظل تفشي فيرو كورونا يكون العمل أكثر بل ربما يعرض حياتهم للخطر.





4- الصحفيون والإعلاميون:

يجب عليهم الوقوف على الأخبار لحظة بحظة، لذا تم إستثنائهم من قرار حظر حركة المواطنين، ووضع وزير الإعلام 4 ضوابط لتحركهم وهي:





1- الصحفي أو الإعلامى الذي تقتضي ظروف عمله داخل توقيت الحظر، يجب أن يكون حاملًا لكارنيه نقابة الصحفيين أو الإعلاميين المعتمد، بشرط أن يكون ساريًا في عام 2020 .





2- أن يكون الإدارى أو العامل في هذه المؤسسات الصحفية أو الإعلامية، حاملًا لخطاب معتمد من جهته، بمهمته وتوقيتها ووجهته.





3- أن يكون مراسلي القنوات الأجنبية العاملة في مصر، حاملين للكارنية المعتمد من المركز الصحفى بالهيئة العامة للاستعلامات.





4- أن يكون الضيف في إحدى القنوات أو الإذاعات الذي تستدعى الحاجة إلى ظهوره على الهواء مباشرة داخل ساعات الحظر، مستقلًا سيارة القناة وليس سيارته الشخصية، ويكون بها خط سير محدد بين القناة ومكان الضيف، وموضحًا في الخطاب اسم الضيف وصفته وعنوانه.





وناشد وزير الإعلام أسامة هيكل كل القنوات والمؤسسات الصحفية والإعلامية الالتزام بهذه الضوابط، وتقليل العمالة إلى 20% خلال فترات الحظر، والإستعانة بالبرامج المسجلة قدر المستطاع بهدف التعاون مع قرارات الحكومة لمواجهة فيروس كورونا.





5- المُسعفون:

يلزم وجودهم في حالات المرض والحوادث المرورية والكوارث الطبيعية حيث يعتبر تدخل المُسعفين أمرا حتميًا وهام وضروريًا.





6- العاملون في المرافق الحيوية والخدمية:

مثل وزارات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والشركات التابعة لها ولكن في ظل أزمة كورونا، تم تخفيض عدد العمالة، وإعفاء أصحاب الأمراض المزمنة وأمهات الأطفال أقل من 12 سنة من الحضور.





7- العاملون بمحطات الوقود:

لم يصل إلى الآن تعليمات توضح أن قرارات الحظر ستشمل محطات الوقود أم لا، نظرًا لأنها من الخدمات الحيوية للدولة، لذا فإنها ستعمل على مدار 24 ساعة لحين وصول تعليمات غير ذلك.





8- العاملون في خدمة التوصيل للمنازل:

سواء من المطاعم أو "السوبر ماركت" أو الصيدليات حيث يجب توافر عمالة لهذه الخدمة الهامة والحيوية والتي لا يستغني عنها فئات كثيرة.





9- ولا يسري عليهم أيضًا قرار حظر التجوال كل من يُفرض عليهم التواجد خارج منازلهم في وقت الحظر.