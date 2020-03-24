غرفة الخضراوات: لا داعي للتكالب والأسعار في متناول الجميع

قال حاتم نجيب، نائب رئيس غرفة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية، إن هناك زيادة في المعروض ويجب على المواطنين عدم التكالب على شراء السلع، لأن هذا قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.



وتابع "نجيب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، إن مصر كانت تصدر لـ114 دولة، وتم وقف الكثير من الصادرات الزراعية مؤخرًا، مشيرًا إلى أن أسعار البصل والبطاطس في متناول الجميع، وبأسعار تقل 15% عن الشهر الماضي.



وتابع أن انتاج المحاصيل الزراعية في الشهر المقبل سيكون أكبر بسبب دخول انتاج العروة الصيفة إلى الانتاج.



هذا وقال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، خلال تصريحات صحفية سابقة، إن الوزارة لديها 400 منفذ لبيع السلع تغطي كافة محافظات الجمهورية، موضحا أن الوزير وجه بأن يكون هناك احتياطي استراتيجي من السلع لدى كافة المنافذ يكفي مدة لا تقل عن 6 أشهر.



وأشار "القرش"، أن الوزارة حريصة على ضخ مزيد من المنتجات، والتوسع في حجم الإنتاج الذي تقدمه، منوها بأنه يستهدفون أن يكون المعروض أكثر من الطلب حتى لا تتأثر الأسعار.



وأضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة، أنه قد نلاحظ حدوث انخفاض في الأسعار رغم الطلب الذي حدث على السلع الفترة الماضية، مؤكدا أن المواطنين عليهم أن يطمئنوا على توفر السلع، ولا داعي للتخزين.



أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 96 حالة.



وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 12 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 10 أجانب و2 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 68 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 96 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.





