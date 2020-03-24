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عمرو عابد يكشف لـ"الفجر الفني" عن تفاصيل شخصية في مسلسل "القمر في آخر الدنيا"

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 08:31 م
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عمرو عابد
عمرو عابد
مصطفى فكيه
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انتهى الفنان عمرو عابد، من تصوير الأسبوع الأول من دوره في مسلسل "القمر في آخر الدنيا"، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل 2020.

ويشارك في بطولته نخبة كبيرة من نجوم الوسط الفن، وأبرزهم عمرو عابد وبشرى، وسميرة عبد العزيز، وثراء جبيل، وهشام إسماعيل، ومؤمن نور، والعمل من إخراج تامر حمزة.

وقال عمرو عابد عن دوره "أنه يجسد شخصية تدعى جلال وهو الابن الأصغر للفنانة سميرة عبد العزيز، والذي يعيش معها هو وزوجته وابنته، ويعمل في الشؤون القانونية بوزارة الزراعة".

وتابع عمرو حديثة: "وفي المساء أعمل كسائق أوبر ولديّ أخت تقوم بدورها بشرى، وأخ يقوم بدوره مؤمن نور، وتستيقظ العائلة على مفاجئة وهي اختفاء الأم ويبدأ الأخوات الثلاثة في البحث عن أمهم وخلال هذا الوقت يبدأون في التقارب فيما بينهم بشكل أكبر، بعد انشغالهم في الحياة".

وقدم عمرو عابد، مؤخرًا، أحدث أفلامه وهو "لما بنتولد"، مع المخرج تامر عزت، والذي شارك في مهرجان الجونه السينمائي، ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ومهرجان أيام قرطاج السينمائية، كما شارك هذا العام في عضوية لجنة تحكيم مهرجان الأسكندريه السينمائي للفيلم القصير.
فيلم "لما ينتولد" يعتمد على البطولة الشبابية ويضم من الفنانين عمرو عابد، ابتهال الصريطي، أمير عيد، بسنت شوقي، دانا حمدان، محمد حاتم، سلمى حسن، حنان سليمان وضيف شرف سامح الصريطى وتأليف الراحلة نادين شمس في آخر سيناريوهاتها وإخراج تامر عزت وكلمات وألحان الأغاني أمير عيد موسيقى وتوزيع الاغاني شريف الهواري.

ويتناول العمل 3 قصص مختلفة لكل قصة موضوعها الخاص، ومن ضمنهما قصة شاب يبحث عن الهجرة إلى الخارج مع رفض الأب لتلك الرغبة، ليحاول طوال الأحداث إقناعه إلى أن تحدث مفاجأة تجعله يغير طريقة تفكيره تمامًا، كما يحمل الفيلم قصة فتاة مسيحية، تخوض تجربة عاطفية مع شاب مسلم، ليقابلوا من خلال ذلك العديد من العقبات التي ستتحول لشكل واقعي في آخر الأحداث.
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مسلسلات رمضان2020 مسلسل القمر في أخر الدنيا عمرو عابد

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