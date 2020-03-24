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منجمة لبنانية تتوقع موعد انتهاء فيروس كورونا (فيديو)

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 07:51 م
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لمتنبئة اللبنانية ليلى عبداللطيف
لمتنبئة اللبنانية ليلى عبداللطيف
وكالات
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 استضافت قناة "إل بي سي " اللبنانية، المتنبئة اللبنانية الشهيرة، ليلى عبداللطيف، في نهاية شهر ديسمبر من عام 2019، للتحدث عن توقعاتها لعام 2020، وأسهبت ليلى عبداللطيف في التوقعات على الصعيدين المحلي اللبناني والعربي والدولي، ولكن من بين التنبؤات التي أوردتها عبداللطيف، قالت: "وباء خطير وقاتل ينتشر عالميًا ويثير الرعب والهلع بين بعض الشعوب".

ويعد فيروس كورونا، اليوم هو الشغل الشاغل للمواطن والمسؤولين في كافة الحكومات على مستوى العالم، حيث يسابق العلماء الزمن من أجل التوصل إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا الذي يستمر في حصد الأرواح بصفة يومية بمختلف دول العالم.

ويبدو أن الحظ قد حالف المتنبئة اللبنانية الشهيرة وبالفعل بدأ فيروس كورونا في الانتشار، وبات اليوم يهدد العالم بأسره، ووصفته منظمة الصحة العالمية بأنه وباء. لتعود تلك النبوءة إلى الأذهان مرة أخرى.

وفي إطلالة أخرى للحديث عن هذا الفيروس الذي صدقت في تنبؤه، استضافت قناة  "سكوب"، الكويتية، العرافة اللبنانية، وقالت عبداللطيف إن فيروس كورونا ما هو إلا حرب بيولوجية افتعلتها الولايات المتحدة لمحاربة الصين، ولكنه خرج عن سيطرتها. بحسب قولها.

وأكدت المتنبئة أن فيروس كورونا سوف ينتهي  خلال شهرين في الدول العربية، فيما قالت إن دولة عربية سوف تنتج لقاحا يمثل علاجا نهائيا لهذا الفيروس.



وقالت عبداللطيف: "طبيب عربي سيلمع نجمه، وسيكرم لاختراعه علاجا نهائيا لفيروس كورونا".
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